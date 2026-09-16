Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a numit, miercuri, pe agricultorii europeni „cei mai buni din lume” și a afirmat că Bruxellesul va găsi soluții pentru a-i ajuta atunci când fenomene precum seceta, inundațiile sau canicula le distrug recoltele și le provoacă pierderi care nu sunt acoperite de asigurări.

„Fermierii Europei sunt cei mai buni din lume. Și îi vom sprijini la fiecare pas”, a declarat Ursula von der Leyen în discursul privind Starea Uniunii, susținut în plenul Parlamentului European. „Nu ne putem permite ca situația din această vară să se repete. De aceea, vom prezenta în curând și un Plan european privind valurile de căldură. Avem nevoie de sisteme de avertizare timpurie mai eficiente și de o mai bună pregătire în domeniul sănătății. (…) Cunoaștem riscurile pe care le prezintă deficitul de apă pentru agricultorii noștri, pentru sectorul energetic și pentru lanțurile de aprovizionare. Cu toate acestea, rețelele de distribuție europene pierd aproape unul din patru litri, în principal din cauza scurgerilor. Ce risipă! De aceea, vom prezenta o nouă inițiativă europeană privind apa. Pentru că apa este prețioasă. Pentru industria noastră – și pentru securitatea noastră alimentară. Culturile au nevoie de apă pentru a crește, iar animalele de fermă au nevoie de ea pentru a supraviețui. Recoltele întregi depind de aceasta. De aceea, vom face propuneri pentru a îmbunătăți gestionarea riscurilor și pentru a remedia deficitul de asigurare.“, a precizat von der Leyen.

Ea îi laudă pe agricultorii europeni pentru reziliența de care au dat dovadă în această vară și se angajează să „îi sprijine la fiecare pas”.

„Încă o dată, agricultorii europeni au făcut față provocării acestei veri fără sfârșit.“, a transmis președinta CE, precizând că „fermierii europeni sunt cei mai buni din lume. Și îi vom sprijini la fiecare pas“.

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Un studiu realizat anul trecut de Comisie și Banca Europeană de Investiții (BEI) a arătat că doar 20-30% din pierderile agricole cauzate de schimbările climatice sunt acoperite, în timp ce fenomenele meteorologice extreme costă deja agricultura UE peste 28 de miliarde de euro pe an.

Ceea ce nu a precizat von der Leyen este ce parte din această sumă tot mai mare se preconizează că va fi acoperită de asiguratori și ce parte va rămâne în continuare în sarcina guvernelor.

Mesajul șefei Comisiei Europene vine la numai o zi după protestul crescătorilor de animale de la București, unde printre cele 16 revendicări ale ciobanilor s-au numărat inclusiv modificarea sistemului de despăgubiri pentru secetă și acoperirea unor costuri suportate de fermieri.

Crescătorii au cerut, mai exact, modificarea legislației privind despăgubirile pentru secetă, astfel încât acestea să fie acordate inclusiv pentru pajiști. Ei au solicitat și acoperirea de către stat a costurilor suportate de fermieri atunci când sunt impuse măsuri pentru protejarea interesului sanitar-veterinar general.

Von der Leyen vrea inteligență artificială în agricultură

A doua direcție anunțată de șefa Comisiei Europene pentru agricultură este tehnologia. Von der Leyen a indicat explicit „agricultura de precizie” drept unul dintre domeniile în care inteligența artificială poate fi mutată „de pe ecran” în economia reală.

Comisia a selectat cinci sectoare cu potențial ridicat pentru utilizarea AI: sănătate, transport, agricultură și alimentație, industria avansată, respectiv apărare și spațiu. Noi inițiative pentru aceste sectoare urmează să fie prezentate în noiembrie.

În agricultură, tehnologia poate însemna de la monitorizarea culturilor și administrarea precisă a apei și îngrășămintelor până la utilizarea dronelor, roboților și sistemelor bazate pe date pentru creșterea animalelor.

Direcția fusese pregătită de Comisie înainte de discurs, precizează Mediafax. Pe 8 septembrie, Bruxelles-ul a lansat noua abordare strategică pentru cercetare și inovare în sectorul agroalimentar. Cadrul AgRI 2040 include printre cele opt domenii preliminare de acțiune digitalizarea, inteligența artificială și robotica, cu obiectivul ca tehnologiile dezvoltate prin cercetare europeană să ajungă mai rapid în ferme și pe piață.

Marea provocare va fi aplicarea acestor tehnologii într-un sector agricol european extrem de fragmentat, cu exploatații foarte diferite ca dimensiune și capacitate de investiție.