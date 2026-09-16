Apare o nouă televiziune în România. Investiție de 100.000 de euro: Cum arată grila de programe

Platforma Agrointeligența, publicație online cunoscută în lumea agricultorilor, intră în zona de televiziune tradițională, transmite paginademedia.ro.

CNA (Consiliul Național al Audiovizualului) a acordat astăzi licența pentru Agrointeligența TV, o televiziune cu profil agro-informativ.

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Proiectul a fost votat în unanimitate de membrii prezenți.

„Agrointeligența există din 2012”

„O licenţă de comunicaţii audiovizuale este pasul firesc pentru proiectul Agrointeligenţa. Noi nu pornim cu ideea de a construi un proiect media de la zero. Agrointeligenţa există din 2012 şi am construit o comunitate puternică în jurul agriculturii”, le-a spus Vlad Macovei, acţionarul proiectului, fost redactor-şef la Evenimentul zilei, membrilor CNA.

„Practic, un serviciu de programe, o grilă liniară este nivelul următor de ordonare a conţinutului nostru audiovizual şi de a-l face mai relevant pentru publicul nostru. Dorim să facem acest lucru respectând legislaţia audiovizuală”, a mai adăugat Macovei.

„Nu ne dorim să fim o televiziune extrem de tehnică”

„Ne propunem şi ne dorim ca Agrointeligenţa TV să fie ca un loc în care agricultura şi mediul rural românesc să fie subiecte nu ocazionale, ci într-o formă susţinută, continuată, să fie subiectul principal al zilei. Pe de o parte, vrem să oferim fermierilor, indiferent de zonă, de tipul de agricultură pe care îl practică, de mărimea fermei, informaţia de care are nevoie efectiv în activitatea lui: ce se întâmplă cu subvenţiile, cu fondurile europene, cu legislaţia, cu preţurile, meteo, vremea, tehnologiile şi pieţele.”

„Nu ne dorim să fim o televiziune extrem de tehnică, să fie o televiziune exclusiv pentru fermieri, ci vrem să aducem agricultura mai aproape şi de publicul larg.

Vedem un interes în zona aceasta: să vedem de unde vine hrana românilor, cine o produce, ce înseamnă un produs românesc, ce se întâmplă într-o fermă, într-un sat sau într-o unitate de procesare şi care este povestea oamenilor care aduc produsele respective pe raftul magazinelor, în pieţe, în comerţul online.”

„Mai există o componentă importantă: să dăm vizibilitate problemelor din mediul rural. Mergem dincolo de zona informativă, ne implicăm în rezolvarea problemelor din mediul rural, să urmărim aceste probleme în rezolvarea lor până la capăt. Nu doar să enunţăm că un fermier are o problemă, ci să mergem în teren, să cere explicaţii autorităţilor sau celorlalte părţi implicate, să prezentăm toate punctele de vedere şi până la urmă să facem acel follow-up jurnalistic.”, a mai spus acesta.

Preţuri, prognoze agrometeorologice, informaţii administrative şi alerte fitosanitare

Agrointeligența TV este gândită ca un post cu emisie permanentă, 24/24h, de luni până duminică.

Potrivit proiectului depus la CNA, 65% din grila postului va fi reprezentată de programe de informare, iar alte 15% vor fi programe educative.

45% din conținut va fi producție proprie, în timp ce 55% va proveni de la alți producători.

Nu sunt prevăzute programe retransmise.

În timpul emisiei, Agrointeligența TV va difuza și un crawl de informații de interes și utilitate publică la nivel național.

Printre acestea se numără preţuri, prognoze agrometeorologice, informaţii administrative şi alerte fitosanitare.

Cum arată grila de programe: Dimineața începe cu Imnul României

Dimineața începe cu Imnul României, urmat de Agrometeo, Agro Actual – Reluare, Calendarul creştin-ortodox, Agenda Fermierului şi Bursa de cereale. De la ora 9:00 este programată ediţia de dimineaţă a Agro Actual, iar în timpul zilei apar emisiuni precum Evenimentele agriculturii, La curte, Casa noastră de la ţară şi Agricultura se învaţă.

Spre seară, grila propune programe precum Zootehnia inteligentă, Subvenţii agricole, Fonduri europene pentru ferma ta, Politica Agricolă Comună, Bursa de cereale, iar de la ora 20:00 este programată emisiunea La final zilei, cu dezbateri pe teme agricole, invitaţi, analize şi intervenţii ale telespectatorilor.

În timpul nopţii sunt programate ediţii de reluare ale principalelor emisiuni şi Informaţia de noapte.

S-au investit 100.000 de euro în Agrointeligența TV

Compania spune că a investit până acum aproximativ 100.000 de euro în infrastructura tehnică şi echipamentele necesare televiziunii.

Proiectul tehnic prevede capacităţi pentru producţie în studio şi în teren, montaj, grafică, transmisiuni în direct, înregistrare şi stocare, precum şi livrarea semnalului către reţelele de comunicaţii electronice.

Funcţionarea postului TV urmează să fie finanţată din resurse proprii ale Agrointeligenţa SRL, venituri din publicitate şi sponsorizări, precum şi din campanii comerciale integrate şi contracte comerciale.

În privința structurii acţionariatului, compania Agrointeligenţa SRL este deţinută în proporţie de 100% de Vlad Florin Macovei.

Agrointeligenţa avea şi un parteneriat cu TVR, Vlad Macovei a realizat timp de 4 ani la postul public emisiunea Agro Strategia. Acesta le-a spus membrilor CNA că a încheiat colaborarea cu TVR în momentul în care a decis să îşi lanseze propria televiziune.