Un nou moment de rezonanță istorică în infrastructura sportului. Capsula Timpului a fost amplasată în fundația noului stadion din Pitești. Noua arenă, de categoria 4 UEFA, va avea 15.200 de locuri. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, s-a aflat printre cei prezenți la eveniment. Detaliile se găsesc mai jos, în articol.

Capsula va păstra mesaje, gânduri și amintiri despre construirea stadionului „Nicolae Dobrin”, pentru generațiile viitoare, arată Mediafax.

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Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, spune că Guvernul susține investițiile în infrastructura sportivă. El consideră că astfel de proiecte ajută la dezvoltarea localităților și permit organizarea unor competiții internaționale, inclusiv cea programată în 2028 la arena din Capitală.

„Investițiile în infrastructura sportivă sunt susținute de Guvern, de Ministerul Dezvoltării, și pot fi începute, în acest an, din contribuția autorităților locale. Infrastructura sportivă contribuie la dezvoltarea unei localități și asigură condițiile pentru găzduirea unor competiții sportive internaționale, precum cea din 2028, care va fi organizată la arena din Capitală”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Ce spații vor fi construite la noua arenă din Pitești

Noul stadion „Nicolae Dobrin” va avea trei etaje, parter și un subsol parțial. Arena va avea 15.200 de locuri și o suprafață de aproximativ 68.800 de metri pătrați. Stadionul va fi încadrat în categoria 4 UEFA, cel mai înalt nivel de clasificare. Proiectul va include spații pentru spectatori, jucători, oficiali și presă. Vor exista și zone pentru sport și antrenamente, inclusiv atletism, iar complexul va dispune și de spații comerciale, de alimentație publică și recreere.

Investiția depășește 374 de milioane de lei. Ministerul Dezvoltării asigură finanțarea prin Compania Națională de Investiții – CNI, iar autoritatea locală contribuie cu 25%. Lucrările sunt în desfășurare. Tribunele și peluzele se află în diferite etape de execuție, iar stadionul va fi arena principală a FC Argeș. Echipa joacă în prezent la Mioveni. Arena este programată pentru finalizare în 2028.

Sursă foto: Mediafax Foto