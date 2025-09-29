„Piedone nu moare, se transformă.” Spectacol de varietăți la lansarea PNRR, noul partid al lui Cristian Popescu Piedone: pirații din Caraibe, ardei iuți la piept și melodii compuse de AI / A anunțat că își face propriul ANPC

„Cu inima de fier și spirit rebel, Piedone, în oraș, e un far etern.” Au trecut 36 de ani de când Sala Palatului n-a mai auzit asemenea ode în cinstea marelui conducător. Sub acest refren s-a derulat lansarea PNRR. Nu e programul ratat al Uniunii Europene, ci noul partid al lui Cristian Popescu Piedone, care s-a lansat printr-un show regizat chiar de șeful organizației.

Doar la concertele lui Ștefan Bănică Jr. de Crăciun, se întâmplă ca Sala Palatului să fie ocupată până la refuz. Și asta într-o zi ploioasă de luni, la ora 12:00. Pentru câteva ore, printr-un „flash mob” dâmbovițean, mii de oameni din cartierul Ferentari și-au dat întâlnire în fața Sălii Palatului.

În timp ce așteptau să intre, câțiva dintre susținătorii noului partid se întrebau amuzați dacă Piedone ar fi venit chiar cu mini-mașina electrică. Porțile au rămas închise, întrucât vedeta evenimentului își repeta numărul.

„Primar la patru, apoi la cinci. Cântă povestea lui pe veci”

Cu o lavalieră în stilul lui Dan Negru, Piedone a făcut ultimele pregătiri înainte de marele show. Și-a pus ardei uscați în buzunar și a deschis porțile susținătorilor care au invadat foaierul sălii. O parte dintre ei s-au dus să semneze adeziunile, dar cei mai mulți s-au repezit în sală să prindă cele mai bune locuri.

„Strazile vorbesc de el acum, împotriva vântului ce poartă fum”

După ce Nicolae Voiculeț a interpretat la nai imnul României, MC-ul evenimentului a prezentat și noul imn al partidului. Un imn care pare realizat integral cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Străzile vorbesc de el acum /Împotriva vântului ce poartă fum Cu fiecare pas se schimbă-n drum / Cartierele dau tribut în susur. Dușmani, nu vă bucurați de fel/Piedone nu moare, se transformă.. Cu inima de fier și spirit rebel/Piedone-n oraș e un far etern. Prin piețe și parcuri e umbra sa / Reflectă mândria în fața ta Strălucirea lui în fiecare stea, Sub lumină nouă el va sta.”

În aplauzele celor 5000 de susținători, pe coloana sonoră din filmul „Pirații din Caraibe”, Piedone a intrat în sală și a trecut printre susținătorii săi. Printre aceștia, Rareș Hopincă, primarul sectorului 2, fiul său, Vlad Popescu Piedone, primarul sectorului 4, alături de mama sa, respectiv, soția șefului PNRR.

„Du-te și bagă-l pe Peia lângă tine, acolo!”

În momentul în care Piedone a ajuns în prima linie, s-a arătat nemulțumit de așezarea invitaților săi și a început să-i aranjeze cu mâna.

„Bagă-l pe Peia, treci mă acolo la tine! Pe locul tău.”

Piedone a anunțat că își va face propriul ANPC

După un discurs record de aproape o oră, în care susținătorii s-au lipit de scaune, Cristian Popescu Piedone a anunțat obiectivul PNRR – să-și ducă partidul în Parlament după ce obține 10% la alegerile parlamentare. De asemenea, le-a transmis susținătorilor că va continua să protejeze consumatorii, chiar dacă tocmai a fost demis de la ANPC. Își face propria asociație de protecție a consumatorilor și va continua seria de filmulețe care l-au făcut viral în ultimii ani.

„Stați puțin, nu plecați! Alo!”

În momentul în care Piedone părea că încheie uriașul discurs, toată sala s-a ridicat și oamenii deja se grăbeau spre ieșire. În acel moment, șeful noului partid și-a admonestat susținătorii.

„Stați puțin, nu plecați! Alo! Stați jos! Știu că v-am plictisit. Ori veniți și ascultați ce am de zis, ori nu mai veniți data viitoare”

„Ce rău am făcut la lume, de nu-mi aud vorbe bune”

Oamenii s-au întors la loc pe scaune și au pândit un moment mai bun de a părăsi sala. Din fericire, n-au așteptat prea mult, pentru că pe scenă s-a urcat artistul Gavrilă, interpret de rap moroșenesc. Ocazie ideală pentru câteva zeci de oameni să vină pe scenă să facă poze cu Piedone și pentru celelalte mii de susținător să evacueze Sala Palatului în câteva secunde.

