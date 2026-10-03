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Niculina Stelea (senator AUR): „Agenția de rating Standard & Poor’s a acordat calificativul BBB-/A-3. Austeritatea Bolojan-Nazare nu a schimbat nimic”

Niculina Stelea (senator AUR): „Agenția de rating Standard & Poor’s a acordat calificativul BBB-/A-3. Austeritatea Bolojan-Nazare nu a schimbat nimic”
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Senatorul AUR Niculina Stelea atrage atenția că menținerea ratingului României de către Standard & Poor’s nu este o victorie a binomului Bolojan-Nazare, este doar un eșec al guvernării după multe luni de austeritate și sacrificii din partea românilor.

Parlamentarul avertizează că România a rămas în același punct, cu perspectiva negativă menținută și cu riscul retrogradării la categoria „junk”, în ciuda tuturor măririlor de taxe și impozite.

„Agenția de rating americană Standard & Poor’s a menținut ratingul suveran al României la calificativul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă.

Ni se prezintă acest lucru ca o mare reușită a binomului Ilie Bolojan-Alexandru Nazare. În realitate, după un an și jumătate de guvernare dominată de austeritate, suntem în același punct în care eram și la jumătatea lui 2025. Ni se cer noi tăieri și noi sacrificii ca să nu ajungem la „junk”, semn că rechinii simt miros de sânge.

Această laudă de sine a lui Alexandru Nazare este caraghioasă pentru că ea confirmă, de fapt, dezastrul patronat. În acest răstimp de 16 luni, s-a mărit TVA-ul de la 19% la 21%, s-au dublat impozitele pe locuințe, am avut inflație de peste 10% și puterea de cumpărare a populației s-a redus cu 5%, impozitele pe dividende au crescut și ele până la nivelul de 16%.

Faptul că suntem în același punct și avem în continuare perspectiva negativă ne arată că eforturile s-au făcut degeaba și că strategia a eșuat. Iar Nicușor Dan, Președintele de carton al României, se pregătește să-l numească la Palatul Victoria pe Alexandru Nazare, convins că așa salvează economia.

Definiția nebuniei: faci același lucru și te aștepți la rezultate diferite”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.

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