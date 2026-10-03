Alertă în Republica Moldova. Mai multe drone au survolat țara, iar unele s-au prăbușit. Au fost semnalate explozii

Alertă în Republica Moldova. Mai multe drone au fost detectate în spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie. Aparatele de zbor fără pilot au fost observate în apropierea mai multor localități, iar ulterior au fost raportate explozii și au fost găsite fragmente de drone în mai multe raioane.

”Serviciul Operaţii Aeriane al Armatei Naţionale precizează că astăzi, 3 octombrie, în intervalul de timp 7:45-8:00, spaţiul aerian naţional, a fost survolat de cinci aparate de zbor fără pilot. Serviciul Operaţii Aeriene continuă monitorizarea spaţiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autorităţile competente şi partenerii”, a transmis MInisterul Apărării de la Chişinău.

Mai multe drone, detectate de sistemul național de monitorizare

Sistemul național integrat de monitorizare a spațiului aerian al Republicii Moldova a detectat mai multe aparate de zbor fără pilot care au survolat zone din apropierea localităților Anenii Noi, Hîncești, Tudora, Ștefan Vodă și Căușeni.

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că Serviciul Operații Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian, în coordonare cu autoritățile competente și cu partenerii.

Autoritățile nu au comunicat, deocamdată, originea dronelor, notează Agora.md.

Ulterior detectării aparatelor de zbor, Poliția Republicii Moldova a primit mai multe sesizări privind explozii. La ora 07:50, Poliția din Căușeni a fost alertată în legătură cu o explozie produsă în extravilanul orașului, unde fusese observat și fum dens. Echipajele trimise în zonă au descoperit fragmente ale unei drone.

Alte fragmente au fost găsite în cursul dimineții în apropierea localităților Hîncești și Dubovca.

Explozie într-o vie de lângă Crocmaz. Geamurile unei clădiri au fost sparte

Un alt incident a fost semnalat în apropierea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit Poliției, explozia s-a produs într-un câmp cu viță-de-vie, în apropierea unei brigăzi agricole. Deflagrația a provocat un incendiu de vegetație, iar geamurile clădirii brigăzii agricole au fost deteriorate. Nu au fost raportate victime.

Polițiștii au fost trimiși și într-o altă zonă după descoperirea unor obiecte suspecte. Fragmente de dronă au fost găsite între satele Delacău și Puhăceni, din raionul Anenii Noi.

Avertisment pentru populație

Poliția Republicii Moldova le cere oamenilor să evite locurile în care au fost semnalate explozii și să nu atingă fragmentele sau alte obiecte suspecte descoperite la sol. Persoanele care observă astfel de obiecte sunt îndemnate să păstreze distanța și să anunțe imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112.