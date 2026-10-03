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Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Nicușor Dan pășește, zi de zi, pe urmele dictaturii regale a lui Carol al II-lea”

Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Nicușor Dan pășește, zi de zi, pe urmele dictaturii regale a lui Carol al II-lea”
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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îl acuză pe Nicușor Dan că își arogă atribuții pe care Constituția nu i le conferă și că, prin încercarea de a decide cine are și cine nu are voie să participe la guvernare, urmează modelul dictatorial al regelui Carol al II-lea. Petrișor Peiu avertizează că asemenea derapaje reprezintă o amenințare la adresa democrației și o sfidare a votului exprimat de milioane de români.

„Nicușor Dan încalcă Constituția, cu bună știință și la lumina zilei, atunci când condiționează mandatul de prim-ministru de neacceptarea la guvernare a unui partid sau a altuia.

Nicușor Dan nu poate să fie, în același timp, și președinte, și Parlament. El trebuie să își îndeplinească îndatoririle de președinte și să lase partidelor parlamentare atribuția de a forma majorități parlamentare.

Pe de altă parte, poziția lui Nicușor Dan se bazează pe două minciuni mari cât gafele sale diplomatice:

1. AUR nu propune, sub nicio formă, ieșirea României din UE și NATO;

2. AUR nu propune deloc creșterea deficitului bugetar, ci, dimpotrivă, scăderea dramatică a risipei din cheltuielile statului.

Minciuna și abuzul de putere, ambele prezente în discursul public al lui Nicușor Dan, constituie rețeta sigură spre dictatura personală.

Ceea ce face astăzi Nicușor Dan cu AUR a făcut ieri cu PNL și va face, pe rând, cu toate partidele. Să ne aducem cu toții aminte unde a dus dictatura lui Carol al II-lea: la pierderea de teritorii și la distrugerea țării. Orice suprimare a democrației, chiar dacă este făcută de un olimpic internațional la matematică, este o crimă monstruoasă și poartă același nume: dictatură personală!”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

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