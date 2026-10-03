Nicușor Dan reacționează după verdictul Standard & Poor’s pentru România: ”Economia noastră dă semnale de stabilitate”

Președintele Nicușor Dan a reacționat după ce agenția Standard & Poor’s a menținut ratingul suveran al României la nivelul BBB-/A-3. Șeful statului consideră că decizia confirmă statutul României de ”partener de încredere pentru investiții”, dar avertizează că nu este momentul pentru relaxarea disciplinei financiare.

Standard & Poor’s a confirmat vineri, 2 octombrie, ratingul suveran al României la BBB-/A-3 și a menținut perspectiva negativă.

Nicușor Dan: ”România este un partener de încredere pentru investiții”

”Decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul de țară confirmă că România este un partener de încredere pentru investiții, iar economia noastră dă semnale de stabilitate”, a transmis președintele.

Nicușor Dan susține că rezultatul nu trebuie atribuit unei singure instituții sau unei singure componente a puterii executive, ci întregii societăți și politicilor de disciplină financiară. Președintele avertizează, în același timp, că menținerea ratingului nu înseamnă că problemele economice și bugetare ale României au fost depășite.

”Acest rezultat este meritul întregii societăți și al politicilor de disciplină financiară. Nu este însă un moment de relaxare. Păstrarea acestei direcții depinde de responsabilitatea noastră de a pune stabilitatea economică și dezvoltarea pe primul loc, dincolo de mizele politice”, a mai spus Nicușor Dan.

Mesajul vine în condițiile în care S&P a păstrat perspectiva negativă asociată ratingului României. Agenția consideră că riscurile privind implementarea măsurilor necesare pentru consolidarea finanțelor publice și reducerea deficitelor externe rămân ridicate.

Standard & Poor’s ar putea revizui ratingul României

Standard & Poor’s ar putea revizui în scădere ratingul României dacă procesul prelungit de formare a guvernului, care a urmat prăbușirii Coaliției în mai 2026, ar putea împiedica reducerea deficitului fiscal în 2027 și 2028. Agenția vede riscul ca eșecul în implementarea unei traiectorii fiscale și a unor politici credibile nu doar că ar periclita consolidarea bugetară, dar ar putea, de asemenea, să sporească riscurile generale, cum ar fi deteriorarea încrederii investitorilor, majorarea costurilor de finanțare, și presiuni amplificate asupra balanței de plăți.

De asemenea, S&P ar putea lua în considerare o retrogradare dacă se intensifică presiunile externe, de exemplu dacă dificultățile de pe piața energiei perturbă așteptările inflaționiste pe termen mediu ale României, slăbind totodată în mod semnificativ creșterea economică, balanța de plăți și rezultatele bugetare.

În prezent, toate cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară – Standard & Poor’s, Moody’s și Fitch – asociază ratingului suveran al României o perspectivă negativă.