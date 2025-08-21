Subiectul Pilonului 2 de pensii – care a stârnit discuții aprinse în spațiul public – devine „mărul discordiei” și între doi influenceri din zona financiară. Vorbim despre jurnalistul Moise Guran și despre Iancu Guda, specialist economic. În postările făcute de fiecare dintre cei doi pe subiectul Pilonului 2, aceștia au opinii diametral opuse, în legătură cu subiectul care a încins spiritele în spațiul public și care i-a revoltat pe români. În timp ce Iancu Guda îl sprijină pe Ilie Bolojan în demersul său, Moise Guran îi trimite premierului săgeți, rugându-l să fie „mai atent la aceste propuneri otrăvite.”

Între timp, Guvernul Bolojan a adoptat joi proiectul referitor la plata pensiilor private, în forma modificată, potrivit surselor Gândul.

Astfel, cuantumul de retragere crește de la 25% la 30%, restul sumelor urmând să fie achitat eșalonat pe o perioadă de 8 ani. Furnizorul pensiilor private, care va administra un fond de plată, va fi autorizat de ASF.

Iancu Guda: „Nu se pierde nimic, nu se confiscă nimic, nu este o naționalizare”

Iancu Guda susține demersul Guvernului Bolojan, explicând oamenilor că fiecare leu platit la Pilonul II aduce o pensie de 2.3 ori mai mare decat un leu dat in sistemul public Pilon I.

„Dacă banii de pensie se retrag gradual, se dublează între 65-75 ani (scoți de două ori mai mult) și dacă nu apuci să folosești toti banii în cei 10 ani se moștenesc mai departe (nu se pierde nimic). Un deceniu după pensie este o durată foarte bună, speranta medie de viață calculată strict pentru cei care ajung la vârsta de pensionare este 15 ani. (…)

În toată lumea, doar 5 țări permit retragerea tuturor banilor de pensie privată: SUA, UK, Chile, Irlanda și … România. Cu excepția noastră, toate celelalte regretă și vor să schimbe: mulți oameni vor toți banii și îi cheltuie rapid, iar apoi au probleme financiare grave! CONCLUZIA? Retragerea graduală a banilor de pensie privată este foarte necesară si face un bine enorm beneficiarilor. (…)

Nu se pierde nimic, nu se confiscă nimic, nu este o naționalizare sau niciun rău făcut oamenilor – toate acestea sunt mesaje cauzate de proasta înțelegere a unor jurnaliști amatori sau minciuni / manipulari cu interes politic (să vulnerabilizeze o masă mare de pensionari pentru a deveni carne de tun la alegeri politice). Salvați oamenii prin educație financiară, salvați România”, este mesajul postat de Iancu Guda pe data de 17 august.

Moise Guran: „Îl rog pe premierul Ilie Bolojan să fie mai atent la astfel de propuneri otrăvite!”

Moise Guran îl contrazice însă pe Iancu Guda, într-un mesaj postat joi pe pagina sa de facebook. Jurnalistul susține că întreaga acțiune a guvernului de a limita exercitarea dreptul de proprietate este neconstituțională.

Moise Guran are un mesaj direct și pentru Ilie Bolojan, transmițându-i premierului să nu renunțe la democrația liberală, amindreptul la proprietate este parte din pachetul democrației liberale

„Înțeleg că ne apropiem de momentul în care guvernul va lua o decizie în privința modului în care vor începe plățile la pensiile Pilonul II și îmi aduc și eu contribuția cu o opinie. Am citit tot ce s-a scris despre asta, dar eram plecat în perioada respectivă și de aceea nu am spus nimic. (…) În concluzie, întreaga acțiune a guvernului de a limita exercitarea dreptul de proprietate este neconstituțională. Vă spun sincer că propunerea m-a surprins, m-a enervat, bine că am avut timp să mă calmez înainte să reacționez. Dispoziția (dreptul de a face ce vrei cu propritatea ta) este un dezmembrământ al proprietății. Fără dreptul de a dispune de banii tăi o să ai ceea ce juriștii numesc un drept nud, sau gol de conținut. O formă fără fond.

În concluzie, guvernul poate reglementa doar tehnic modul în care se plătesc pensiile private Pilonul II, fără a afecta dreptul la dispoziție asupra acestora. De exemplu poate reglementa necesitatea unei notificări de retragere integrală cu două luni înainte, sau obligația ca transferul să se facă prin bancă iar nu cash, sau alte asemea lucruri. Guvernul NU poate obliga oamenii să primească maximum 25-35% din proprietatea lor. Dreptul de proprietate (implicit dispoziția) NU poate fi îngrădit, căci este garantat, iar limitarea EXERCITĂRII sale se face numai prin lege, temporar și numai în condiții deosebite (calamități și alte lucruri enumerate limitativ la Art. 53 din Constituție).

Poate guvernul reglementa opțiunea de a transforma această sumă într-o anuitate viageră (o plată lunară pentru tot restul vieții)? Da, dar ca OPȚIUNE și atât. Deci o normă permisivă (care nu este obligatorie, dar indică o cale de urmat), nu una imperativă. Poate reglementa obligația unei indexări anuale a sumei cu rata inflației? De principiu da, dar mai de grabă ca normă permisivă. Îl rog pe premierul Ilie Bolojan să fie mai atent la astfel de propuneri otrăvite! Indiferent ce reforme face țara noastră, indiferent care o fi situația bugetului sau a economiei, dacă renunțăm la democrația liberală toate aceste eforturi își pierd sensul. Iar dreptul la proprietate este parte din pachetul democrației liberale”, a explicat Moise Guran.

Sursă foto: Colaj Gândul

