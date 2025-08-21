Prima pagină » Actualitate » Zi de foc pentru proiectul de lege privitor la Pilonul 2 pensii/Guvernul decide forma în care va funcționa acest sistem

Zi de foc pentru proiectul de lege privitor la Pilonul 2 pensii/Guvernul decide forma în care va funcționa acest sistem

Luiza Dobrescu
21 aug. 2025, 08:27, Actualitate
Zi de foc pentru proiectul de lege privitor la Pilonul 2 pensii/Guvernul decide forma în care va funcționa acest sistem

Guvernul dezbate 21 de puncte de pe ordinea de zi a ședinței de joi, 21 august. Unul dintre cele mai fierbinți este cel legat de Pilonul 2 pensii. Proiectul vorbește despre constituirea unor fonduri speciale prin intermediul cărora se va face plata acestor drepturi. 

Proiectul de lege referitor la plata pensiilor private este unul dintre punctele importante de pe ordinea de zi a Executivului, de joi. Acesta propune soluții aliniate la practicile curente din alte țări UE. Furnizorul pensiilor private, care va administra un fond de plată, va fi autorizat de ASF.

Textul documentului conține mai multe detalii, printre care și acelea legate de suma minimă necesară pentru dobândirea unei pensii private, respectiv pentru transferul activului personal al participantului către un fond de plată, valoarea acesteia fiind de 12 ori valoarea indemnizaţiei sociale stabilite pentru pensionarii din sistemul public de pensii.

„Valoarea activului personal care se situează sub pragul menționat este plătită direct de către administrator către participant, sub formă de plată unică sau plăți eşalonate pe maximum 5 ani, în baza cererii formulate de acesta din urmă”, se arată în expunerea de motive a actului normativ.

Cele 21 de puncte de pe ordinea de zi, de joi, pot fi consultate AICI!

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Modificarea Pilonul II pe agenda Guvernului de joi/ Imobilul pentru Băsescu nu mai apare pe lista ședinței

Adoptarea LEGII de plată a pensiilor private, vitală pentru aderarea României la OCDE. Luca Niculescu (MAE): „Este o condiționalitate”

Citește și

SPORT Unde poți vedea la televizor Aberdeen-FCSB, din play-off-ul Europa League. Doar două posturi tv transmit partida din Scoția
10:16
Unde poți vedea la televizor Aberdeen-FCSB, din play-off-ul Europa League. Doar două posturi tv transmit partida din Scoția
ANALIZĂ Demonstrație de forță la Casa Albă. „Putin va eticheta Europa și Ucraina drept partea NEREZONABILĂ în viitoarea sa relație cu Trump”
10:00
Demonstrație de forță la Casa Albă. „Putin va eticheta Europa și Ucraina drept partea NEREZONABILĂ în viitoarea sa relație cu Trump”
ACTUALITATE Care sunt alimentele perfecte pentru imunitate, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic
09:59
Care sunt alimentele perfecte pentru imunitate, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ca să acoperim ABSURDUL în care ne aflăm, ne jucăm de-a garanțiile de securitate”
09:58
Dan Dungaciu: „Ca să acoperim ABSURDUL în care ne aflăm, ne jucăm de-a garanțiile de securitate”
ULTIMA ORĂ Fost director de la Transporturi, găsit mort în cimitir. Primele IPOTEZE ale anchetatorilor după tragedie
09:58
Fost director de la Transporturi, găsit mort în cimitir. Primele IPOTEZE ale anchetatorilor după tragedie
CULTURĂ Ministerul Culturii, explicații cu privire la reorganizarea ORDA/Artiștii și compozitorii acuză Guvernul că le pune drepturile în pericol
09:41
Ministerul Culturii, explicații cu privire la reorganizarea ORDA/Artiștii și compozitorii acuză Guvernul că le pune drepturile în pericol
Mediafax
România trimite 51 de pompieri în Spania pentru a ajuta în lupta cu incendiile de pădure
Digi24
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina (The Times)
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Antena 3
La 24 de ani a fost diagnosticată cu cancer și a ajuns în ultima etapă de chimioterapie, însă nu știa că urmează vești și mai brutale
Digi24
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Ce a postat adolescenta care a murit pe A1 înainte cu doar o săptămână de tragedie. Comentariul lăsat de iubitul ei: „Te iubesc”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Ai voie să circuli pe prima bandă cu 130 km/h? Ce spune Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Regulă pentru românii care își fac sau își schimbă buletinul! Trebuie să prezinte obligatoriu aceste acte
Evz.ro
Vedetă din Franța, moartă în urma unei provocări extreme
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
Scandal uriaș la „Tabără cu Iuliana Beregoi”! De ce a refuzat artista să facă poze cu fanii care au plătit 999 € pentru vacanță
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Un obiect fantomatic care orbitează în jurul Căii Lactee i-a uimit pe astronomi
SPORT Anunț important pentru Dinamo. Răzvan Burleanu: „Își poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”
09:58
Anunț important pentru Dinamo. Răzvan Burleanu: „Își poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”
EXTERNE Secretarul general al ONU solicită un ARMISTIȚIU imediat în Fâșia Gaza/ Guterres se opune planului israelian de cucerire a orașului Gaza
09:55
Secretarul general al ONU solicită un ARMISTIȚIU imediat în Fâșia Gaza/ Guterres se opune planului israelian de cucerire a orașului Gaza
ACTUALITATE Care este cea mai bună făină pentru a face pâine. Are conţinut scăzut de carbohidraţi şi este bogată în proteine
09:41
Care este cea mai bună făină pentru a face pâine. Are conţinut scăzut de carbohidraţi şi este bogată în proteine
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „PUTIN se va întâlni cu Zelenski doar când va semna capitularea”
09:27
Dan Dungaciu: „PUTIN se va întâlni cu Zelenski doar când va semna capitularea”
POLITICĂ Ministrul Manole a explicat cine și care sunt metodele prin care cei eligibili pot obține voucherele lunare de energie
09:20
Ministrul Manole a explicat cine și care sunt metodele prin care cei eligibili pot obține voucherele lunare de energie
ACTUALITATE Se congelează sau nu roșiile? Care este, de fapt, cea mai ușoară metodă de conservare
09:18
Se congelează sau nu roșiile? Care este, de fapt, cea mai ușoară metodă de conservare