Zi de foc pentru proiectul de lege privitor la Pilonul 2 pensii/Guvernul decide forma în care va funcționa acest sistem

Guvernul dezbate 21 de puncte de pe ordinea de zi a ședinței de joi, 21 august. Unul dintre cele mai fierbinți este cel legat de Pilonul 2 pensii. Proiectul vorbește despre constituirea unor fonduri speciale prin intermediul cărora se va face plata acestor drepturi.

Proiectul de lege referitor la plata pensiilor private este unul dintre punctele importante de pe ordinea de zi a Executivului, de joi. Acesta propune soluții aliniate la practicile curente din alte țări UE. Furnizorul pensiilor private, care va administra un fond de plată, va fi autorizat de ASF.

Textul documentului conține mai multe detalii, printre care și acelea legate de suma minimă necesară pentru dobândirea unei pensii private, respectiv pentru transferul activului personal al participantului către un fond de plată, valoarea acesteia fiind de 12 ori valoarea indemnizaţiei sociale stabilite pentru pensionarii din sistemul public de pensii.

„Valoarea activului personal care se situează sub pragul menționat este plătită direct de către administrator către participant, sub formă de plată unică sau plăți eşalonate pe maximum 5 ani, în baza cererii formulate de acesta din urmă”, se arată în expunerea de motive a actului normativ.

