Piroman reținut în Gorj. Ce metodă folosea bărbatul pentru a incendia case

15 mart. 2026, 19:57, Actualitate

Un bărbat de 60 de ani din comuna Padeș a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că a provocat intenționat un incendiu la un imobil din localitatea Cloșani. Focul a izbucnit sâmbătă dimineață, iar intervenția pompierilor a fost necesară pentru stingerea incendiului.

Poliția a deschis dosar penal pentru distrugere

Potrivit polițiștilor, incendiul a fost semnalat printr-un apel la numărul de urgență 112, iar echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului.

„La data de 14 martie 2026, în jurul orei 10.00, polițiști din cadrul Poliției Orașului Tismana au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că la un imobil din localitatea Cloșani se manifestă un incendiu. În urma sesizării, polițiștii, împreună cu pompierii s-au deplasat la fața locului, cei din urma procedând la lichidarea incendiului. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, aceștia au procedat la identificarea unui bărbat, de 60 de ani, din Cloșani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de distrugere”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Cum ar fi izbucnit incendiul

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că bărbatul ar fi aprins cu o brichetă un articol de încălțăminte, pe care l-ar fi așezat la streașina magaziei lipite de locuință. Flăcările s-ar fi extins rapid, cuprinzând întregul imobil.

„Ulterior, față de bărbatul de 60 de ani a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj, urmând ca la data de 15 martie să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu cu propuneri corespunzătoare”, a mai declarat Miruna Prejbeanu.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz. Deocamdată nu se cunosc motivele care l-ar fi determinat pe bărbat să recurgă la acest gest și nici dacă există un conflict între acesta și proprietarul locuinței afectate de incendiu.

