15 mart. 2026, 16:59, Știri externe
104 de pasageri și 49 de marinari de la bordul unui vas de croazieră s-au infectat cu un virus agresiv în urma unui voiaj de o săptămână în Caraibe

153 de persoane de la bordul Croazierei Star Princess care se deplasa în Marea Caraibilor s-au îmbolnăvit de norovirus, a anunțat Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor săptămâna aceasta.

Din cele 4.307 de persoane aflate la bord, 104 pasageri și 49 membri ai echipajului s-au infectat în total (2,6% din pasagerii vasului, potrivit NBC News). Vasul s-a deplasat într-un voiaj de o săptămână care s-a încheiat duminică, 15 martie 2026.

Măsurile luate de echipajul vasului de croazieră

Pasagerii și marinarii au raportat simptome grave, precum diaree și vomă. Echipajul vaslui a dublat eforturile de curățarea și dezinfectarea vasului, în timp ce pasagerii bolnavi au fost puși în carantină.

Focarul a fost raportat miercuri, iar autoritățile urmează să facă investigații. Vasul de croazieră a fost construit din 2024 și botezat în 2025 de către Camila Alves și soțul ei, actorul Matthew McConaughey.

Norovirusul: Simptime și tratament

Norovirusul, un virus foarte rezistent, provoacă stări bruște de vomă, febră, crampe și diaree la circa 12-48 de ore de la infectare. Poate duce la complicații și chiar la deces.

Este o boală extrem de contagioasă. Persoanele infectate trebuie să urmeze un tratament igieno-dietetic.

Autorul recomandă: Ar putea începe o nouă pandemie? Un „supermicrob” amenință întreaga planetă, iar medicii avertizează că nu sunt suficiente antibiotice

Recomandarea video

Citește și

OPINIE CTP îl critică pe Trump pentru prelungirea războiului cu Iranul: „Aidoma unui alcoolic, președintele vrea breaking news provocate de El”
16:39
CTP îl critică pe Trump pentru prelungirea războiului cu Iranul: „Aidoma unui alcoolic, președintele vrea breaking news provocate de El”
FLASH NEWS Trump amenință că va ataca din nou insula Kharg: „S-ar putea să o lovim încă de câteva ori, doar pentru distracție”
15:51
Trump amenință că va ataca din nou insula Kharg: „S-ar putea să o lovim încă de câteva ori, doar pentru distracție”
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Israelul aprobă fonduri de 826 mil. $ pentru armament. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?
13:00
🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Israelul aprobă fonduri de 826 mil. $ pentru armament. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?
EXTERNE Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii: a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare. Explicația este simplă
12:44
Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii: a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare. Explicația este simplă
Se clatină „fortăreața lui Orbán”? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural” și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”
11:16
Se clatină „fortăreața lui Orbán”? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural” și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”
CONTROVERSĂ Cea mai scumpă adopție din istorie. Un bărbat riscă o amendă de 300.000 de euro din cauza pisicii sale
10:27
Cea mai scumpă adopție din istorie. Un bărbat riscă o amendă de 300.000 de euro din cauza pisicii sale
Mediafax
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și în cazul relațiilor stabile
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Click
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie
Ce se întâmplă doctore
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn în luna martie: „Evitați riscurile mari!”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cele mai goale locuri din Univers ar putea avea o influență neașteptată

Cele mai noi

Trimite acest link pe