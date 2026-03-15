104 de pasageri și 49 de marinari de la bordul unui vas de croazieră s-au infectat cu un virus agresiv în urma unui voiaj de o săptămână în Caraibe

153 de persoane de la bordul Croazierei Star Princess care se deplasa în Marea Caraibilor s-au îmbolnăvit de norovirus, a anunțat Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor săptămâna aceasta.

Din cele 4.307 de persoane aflate la bord, 104 pasageri și 49 membri ai echipajului s-au infectat în total (2,6% din pasagerii vasului, potrivit NBC News). Vasul s-a deplasat într-un voiaj de o săptămână care s-a încheiat duminică, 15 martie 2026.

Măsurile luate de echipajul vasului de croazieră

Pasagerii și marinarii au raportat simptome grave, precum diaree și vomă. Echipajul vaslui a dublat eforturile de curățarea și dezinfectarea vasului, în timp ce pasagerii bolnavi au fost puși în carantină.

Focarul a fost raportat miercuri, iar autoritățile urmează să facă investigații. Vasul de croazieră a fost construit din 2024 și botezat în 2025 de către Camila Alves și soțul ei, actorul Matthew McConaughey.

Norovirusul: Simptime și tratament

Norovirusul, un virus foarte rezistent, provoacă stări bruște de vomă, febră, crampe și diaree la circa 12-48 de ore de la infectare. Poate duce la complicații și chiar la deces.

Este o boală extrem de contagioasă. Persoanele infectate trebuie să urmeze un tratament igieno-dietetic.

