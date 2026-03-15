104 de pasageri și 49 de marinari de la bordul unui vas de croazieră s-au infectat cu un virus agresiv în urma unui voiaj de o săptămână în Caraibe

153 de persoane de la bordul Croazierei Star Princess care se deplasa în Marea Caraibilor s-au îmbolnăvit de norovirus, a anunțat Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor săptămâna aceasta.
Din cele 4.307 de persoane aflate la bord, 104 pasageri și 49 membri ai echipajului s-au infectat în total (2,6% din pasagerii vasului, potrivit NBC News). Vasul s-a deplasat într-un voiaj de o săptămână care s-a încheiat duminică, 15 martie 2026.
Pasagerii și marinarii au raportat simptome grave, precum diaree și vomă. Echipajul vaslui a dublat eforturile de curățarea și dezinfectarea vasului, în timp ce pasagerii bolnavi au fost puși în carantină.
Focarul a fost raportat miercuri, iar autoritățile urmează să facă investigații. Vasul de croazieră a fost construit din 2024 și botezat în 2025 de către Camila Alves și soțul ei, actorul Matthew McConaughey.
Norovirusul, un virus foarte rezistent, provoacă stări bruște de vomă, febră, crampe și diaree la circa 12-48 de ore de la infectare. Poate duce la complicații și chiar la deces.
Este o boală extrem de contagioasă. Persoanele infectate trebuie să urmeze un tratament igieno-dietetic.
