Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, are o plăcere nevinovată pentru care plătește anual o sumă considerabilă de bani. Celebrul om de afaceri și fost tenismen este încântat de un faimos turneu de tenis.

Astfel, el plătește anual suma de 125.000 de euro pentru a putea beneficia de propria lojă la Roland Garros.

„Loja mea de la Roland Garros, și am două, costă 125.000 de euro pe an. Dar câtă vreme coada, adică waiting list (lista de așteptare-n.r.) e de 2.000 de companii și de persoane, oricare preț este corect. Atât face!”, a declarat Ion Țiriac, potrivit iamsport.ro.

În 1970, Ion Țiriac a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros, la proba de dublu, alături de Ilie Năstase.

În luna iulie a anului 2013, Ion Țiriac a fost inclus în „International Tennis Hall of Fame”, fiind astfel recunoscut ca o adevărată legendă a tenisului mondial.