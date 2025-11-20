Prima pagină » Actualitate » Ploieștiul este un oraș POLUAT și sufocat de mirosuri grele, fiind înconjurat de rafinării. Mulți locuitori s-au resemnat deja cu acest fapt

20 nov. 2025, 15:16, Actualitate
FOTO - Captură video: Știrile Pro TV

Municipiul Ploiești, înconjurat de rafinării, este sufocat de mirosuri grele. Unii locuitori s-au obișnuit deja cu ele, în timp ce alții continuă să semnaleze autorităților că aerul este greu de respirat.

Doar luna trecută, s-au înregistrat 49 de depășiri ale nivelului de hidrogen sulfurat, gaz toxic, sursă a mirosului înțepător.

Oamenii susțin că mirosul e cel mai puternic dis-de-dimineață, noaptea târziu, sau în zilele în care plafonul norilor e scăzut. Iar măsurătorile adeveresc spusele locuitorilor.

„Vorbim în principal de hidrogen sulfurat pentru că produce cel mai mare disconfort olfactiv și e clar că este dăunător și sănătății, benzen, xilen și PM10. Vorbim în decursul perioadei din februarie până astăzi de sute de depășiri”, a precizat pentru Știrile Pro TV primarul orașului Ploiești, Mihai Polițeanu.

Surprinzător este că Ministerul Mediului nu monitorizează nivelul de hidrogen sulfurat din aer – deși vorbim de un gaz toxic.

Măsurătorile sunt raportate doar de rafinării. Două dintre ele au fost amendate recent cu câte 100.000 de lei, pentru depășiri care au afectat calitatea aerului.

Problema trece însă de granițele orașului. La nivel național, Garda de Mediu a sesizat Direcția de Sănătate Publică în 1.261 de cazuri, din cauza mirosurilor puternice. De regulă, cea din urmă trebuie să afle dacă o astfel de situație afectează sănătatea oamenilor. Comisarul-șef al Gărzii de Mediu susține că această modalitate de control trebuie schimbată.

„Am elaborat un ordin comun care doamna ministru al Mediului îi va transmite ministrului Sănătății astfel încât aceste controale să fie abordate atât de Garda Națională de Mediu cât și de inspecția sanitară de stat”, a precizat Andrei Corlan, comisar șef Garda Națională de Mediu.

Potrivit autorității de mediu, rafinăriile din Prahova au primit, doar în acest an, amenzi în valoare totală de 340.000 de euro.

