Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu s-a pozat cu Mark Rutte la Munchen. „Un schimb rapid de opinii”

Oana Țoiu s-a pozat cu Mark Rutte la Munchen. „Un schimb rapid de opinii”

Olga Borșcevschi
13 feb. 2026, 16:18, Știri politice
Oana Țoiu s-a pozat cu Mark Rutte la Munchen.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, transmite că a avut un schimb de opinii la Munchen cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, abordând subiectul viitorului Summit B9, care va avea loc în acest an, la Bucureşti.

„Un schimb rapid de opinii cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, alături de ambasadorul nostru la NATO, Dan Neculăescu, în marja #MSC2026. Am ridicat subiectul coordonării noastre strânse în perspectiva viitorului Summit B9 de la București. Alianța rămîne angajată să își consolideze postura de descurajare și apărare pe flancul estic și România are un rol cheie în regiune”, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul de Externe.

România este reprezentată la Conferinţa de securitate de la Munchen de o delegaţie din care fac parte ministrul Apărării Radu Miruţă, ministrul de Externe Oana Ţoiu şi directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean.

Conform Ministerului Apărării, participarea la Conferinţa de Securitate de la Munchen „reflectă angajamentul României de a contribui activ la dialogul internaţional privind securitatea şi de a promova soluţii bazate pe cooperare, respectarea dreptului internaţional şi întărirea relaţiilor transatlantice”.

Următorul Summit B9 are loc în acest an, la Bucureşti. Platforma strategică Bucharest Nine (B9) a fost iniţiată în 2015 de România şi Polonia.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Oana Țoiu se laudă pe Facebook că a „acordat un interviu Financial Times”. În realitate, a dat o declarație și a fost citată spre finalul unui newsletter numit „UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia”

Șeful NATO ironizează Rusia la Conferința de Securitate de la München: „Vor să pară urși puternici, dar se mișcă prin Ucraina cu viteza unui melc”

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
17:08
PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
EXCLUSIV Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
17:08
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
SCANDAL Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”
16:57
Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”
CONTROVERSĂ România paralelă a guvernului! Premierul Bolojan promite prosperitate din iunie 2026, ministrul său de finante, Alexandru Nazare, susține că deja a venit și că economia duduie. Totul, în ziua în care am aflat cu toții că am intrat în recesiune
16:41
România paralelă a guvernului! Premierul Bolojan promite prosperitate din iunie 2026, ministrul său de finante, Alexandru Nazare, susține că deja a venit și că economia duduie. Totul, în ziua în care am aflat cu toții că am intrat în recesiune
SCANDAL Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai, nu face nimic”
13:59
Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai, nu face nimic”
ALERTĂ Victor Ponta îl desființează pe Ilie Bolojan după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică, iar premierul spune ca „va fi bine”: „E ca și cum ți-ar spune cineva că e mai bine să fim bolnavi decât sănătoși”
12:21
Victor Ponta îl desființează pe Ilie Bolojan după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică, iar premierul spune ca „va fi bine”: „E ca și cum ți-ar spune cineva că e mai bine să fim bolnavi decât sănătoși”
Mediafax
Liana Arsenie, președinta CAB: „N-aș spune că materialul Recorder este unul de presă”
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Mediafax
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Aliații NATO nu mai consideră că SUA contribuie la descurajarea inamicilor. „Cei mai sceptici” membri, conform unui sondaj Politico
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un nou studiu sugerează că viața nu ar fi apărut pe Pământ cum credeam până acum
VIDEO EXCLUSIV Gabriela Folcuț, director executiv ARB: “Interoperabilitatea și competențele digitale sunt marile vulnerabilități ale României”
17:19
Gabriela Folcuț, director executiv ARB: “Interoperabilitatea și competențele digitale sunt marile vulnerabilități ale României”
FLASH NEWS Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
17:17
Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
FLASH NEWS „Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“
17:02
„Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“
Copiii care pot fi înscriși la grupa pregătitoare în 2026
17:00
Copiii care pot fi înscriși la grupa pregătitoare în 2026
INEDIT Primăria Iași înlocuiește toaletele inteligente „vechi”, niciodată folosite, cu WC-uri cu panouri solare și supraveghere video. Cât vor costa
16:47
Primăria Iași înlocuiește toaletele inteligente „vechi”, niciodată folosite, cu WC-uri cu panouri solare și supraveghere video. Cât vor costa
SURSE Controversă în Germania. Revine Angela Merkel? Ce funcție este vehiculată pentru fostul cancelar al Germaniei
16:42
Controversă în Germania. Revine Angela Merkel? Ce funcție este vehiculată pentru fostul cancelar al Germaniei

Cele mai noi

Trimite acest link pe