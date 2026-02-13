Oana Țoiu s-a pozat cu Mark Rutte la Munchen. „Un schimb rapid de opinii”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, transmite că a avut un schimb de opinii la Munchen cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, abordând subiectul viitorului Summit B9, care va avea loc în acest an, la Bucureşti.

„Un schimb rapid de opinii cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, alături de ambasadorul nostru la NATO, Dan Neculăescu, în marja #MSC2026. Am ridicat subiectul coordonării noastre strânse în perspectiva viitorului Summit B9 de la București. Alianța rămîne angajată să își consolideze postura de descurajare și apărare pe flancul estic și România are un rol cheie în regiune”, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul de Externe.

România este reprezentată la Conferinţa de securitate de la Munchen de o delegaţie din care fac parte ministrul Apărării Radu Miruţă, ministrul de Externe Oana Ţoiu şi directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean.

Conform Ministerului Apărării, participarea la Conferinţa de Securitate de la Munchen „reflectă angajamentul României de a contribui activ la dialogul internaţional privind securitatea şi de a promova soluţii bazate pe cooperare, respectarea dreptului internaţional şi întărirea relaţiilor transatlantice”.

Următorul Summit B9 are loc în acest an, la Bucureşti. Platforma strategică Bucharest Nine (B9) a fost iniţiată în 2015 de România şi Polonia.

