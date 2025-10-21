Cum prezintă presa rusă explozia de la rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești: Petrolului „indezirabil” i s-a dat foc

Vestea exploziei la rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești a ajuns și în Rusia. După o scurtă revistă a presei ruse se observă că publicațiile de acolo au scris despre „posibile acte de sabotaj îndreptate împotriva țărilor și companiilor care sfidează linia generală a Bruxelles-ului”, referindu-se la „petrolul rusesc”.

„Luni, pe teritoriul Europei de Est – în Ungaria și România – au avut loc două incidente grave la rafinării de petrol. La prânz, o explozie a zguduit rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, sudul României, iar în noaptea de luni spre marți, o rafinărie MOL, considerată cea mai mare și mai modernă din țară, a luat foc în orașul ungar situat la sud de Budapesta. Cauzele ambelor incidente nu au fost încă stabilite, însă, printr-o coincidență stranie, ambele rafinării prelucrau, printre altele, și petrol rusesc”, transmite publicația rusă cu profil economic Kommersant.

De asemenea, sursa citată informează că în ambele cazuri, nu este clar ce s-a întâmplat și dacă există o legătură între cele două explozii.

„Cu toate acestea, așa cum a menționat Associated Press la relatarea incidentelor, în urma conflictului din Ucraina, Uniunea Europeană a impus un embargou asupra achizițiilor de petrol rusesc și a anunțat anul acesta o propunere de eliminare treptată a tuturor importurilor de gaze și petrol rusesc până la sfârșitul anului 2027. Singura excepție notabilă este Ungaria, care a declarat în mod explicit că nu intenționează să renunțe la importul de produse energetice rusești”, arată Kommersant.

În acest context, notează publicația rusă, „nu poate fi exclusă posibilitatea ca în ambele cazuri să fi existat un sabotaj împotriva țărilor și companiilor care sfidează linia generaleă a Bruxelles-ului”.

