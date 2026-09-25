Factorii de decizie din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) caută să angajeze o firmă particulară specializată în exterminarea ploșnițelor. Prezente în absolut toate închisorile din România, ploșnițele sunt considerate de magistrații Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) adevărate elemente de tortură și au fost luate în calcul atunci când statul român a fost condamnat să plătească daune pentru condițiile inumane din sistemul penitenciar.

Ploșnițele sunt insecte mici, care se hrănesc cu sânge, trăiesc mult și se înmulțesc cu frenezie. De când există în pușcării paturi cu saltele, ploșnițele fac ca nopțile deținuților să fie un adevărat iad. Din relatările foștilor pușcăriași, cum se dă stingerea, în celule începe să plouă cu ploșnițe.

Decizia de exterminare a ploșnițelor

Înțepătura acestor insecte nu doare, deoarece injectează prin salivă un anestezic ușor și un anticoagulant, pentru a se putea hrăni fără a fi detectate de victimă. Ulterior însă, mâncărimile sunt de nesuportat, iar rănile se pot infecta.

Surse din cadrul ANP au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că la nivelul conducerii instituției s-ar fi luat decizia că este nevoie de externalizarea unui serviciu de dezinsecție care să urmărească strict exterminarea ploșnițelor.

Bagajele deținuților, ținute în containere frigorifice

Sursele citate au precizat că, până acum, angajații închisorilor au organizat acțiuni de distrugere a insectelor din saltele, cu aparate care suflă aer încins. Totuși, această soluție nu s-a dovedit niciodată eficientă pe termen lung, deoarece ploșnițele revin odată cu bagajele noilor deținuți, fie că este vorba despre persoane proaspăt încarcerate, fie transferate de la alte pușcării.

Ca urmare, spun sursele Gândul, s-ar lucra la un caiet de sarcini pentru contractarea unor firme care oferă servicii de dezinsecție profesională.

În acest sens, șefii ANP ar căuta societăți comerciale care dețin containere frigorifice speciale, în care bagajele să fie ținute câteva zile la temperaturi de aproximativ -20 de grade Celsius, în așa fel încât să fie distruse nu doar insectele, ci și ouăle acestora.