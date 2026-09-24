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Marine Le Pen spune că Franța nu va ieși din comandamentul NATO cât timp războiul din Ucraina continuă

Marine Le Pen spune că Franța nu va ieși din comandamentul NATO cât timp războiul din Ucraina continuă
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Marine Le Pen, favorita alegerilor prezidențiale din Franța, spune că își menține planul de a retrage Franța din comandamentul militar integrat al NATO, dar că nu va face acest pas cât timp Rusia continuă războiul din Ucraina. Lidera partidului Adunarea Națională a declarat, de asemenea, că Franța nu ar trebui să intre într-un război cu Rusia și că, dacă ajunge președinte, ar opri ajutorul financiar pentru Ucraina.

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Le Pen își menține planul privind NATO

Marine Le Pen a declarat joi, pentru POLITICO, că nu este momentul ca Franța să se retragă din comandamentul militar integrat al NATO, atât timp cât războiul din Ucraina continuă.

„Atât timp cât există un război la porțile Europei, nu este momentul să acționăm în această privință, dar, desigur, dorința mea de a face acest lucru rămâne”, a spus Le Pen la summitul Playbook Paris Live.

Adunarea Națională susține de mult timp retragerea Franței din comandamentul militar integrat al NATO. Poziția exprimată acum de Le Pen reprezintă însă o schimbare față de declarațiile sale anterioare.

În luna mai, ea spunea că Franța ar urma să se retragă din comandamentul militar integrat în primul său mandat, fără să lege decizia de evoluția războiului din Ucraina. Jordan Bardella, președintele partidului Adunarea Națională, susținea atunci că Franța ar trebui să aștepte încheierea unui acord de pace între Kiev și Moscova.

Le Pen și Bardella candidează împreună, într-o formulă în care Bardella ar urma să ocupe funcția de premier dacă Le Pen ajunge președinte.

Le Pen nu vrea un război cu Rusia

Le Pen a mai spus că Franța nu ar trebui să intre într-un război cu Rusia, țară care deține arme nucleare.

Ea a respins și ideea că Franța se află în prezent într-un conflict cu Moscova, în pofida acuzațiilor privind atacuri hibride rusești împotriva statelor europene.

Săptămâna trecută, Le Pen și Bardella au publicat o declarație prin care condamnau Rusia. Potrivit POLITICO, gestul a venit după ce adversarii lor de centru-dreapta și centru-stânga au acuzat în repetate rânduri Adunarea Națională că este apropiat de președintele rus Vladimir Putin.

Le Pen vrea să oprească ajutorul financiar pentru Ucraina

Lidera formațiunii și-a menținut însă poziția potrivit căreia Franța nu ar trebui să mai ofere ajutor financiar Ucrainei dacă ea câștigă alegerile prezidențiale de anul viitor.

„Putem să le instruim soldații și conducerea militară și să le oferim ajutor militar. Nu mai putem oferi asistență financiară Ucrainei și regretăm acest lucru”, a declarat Le Pen.

În același timp, ea nu a respins ideea unei misiuni internaționale în Ucraina după încheierea războiului.

Le Pen susține o posibilă forță de menținere a păcii

Le Pen a declarat că o eventuală forță de menținere a păcii în Ucraina, asemănătoare cu cele desfășurate de ONU, ar fi posibilă după încheierea războiului.

Franța și Marea Britanie conduc „Coaliția celor dispuși”, grupul de state care discută despre o posibilă prezență militară în Ucraina după război.

„O posibilă forță de menținere a păcii, care este de fapt destul de asemănătoare cu forțele de menținere a păcii ale ONU, mi se pare perfect fezabilă. Iar dacă Coaliția celor dispuși este una dintre condițiile pentru negocierea unui armistițiu, atunci aș fi, evident, în favoarea continuării acestei propuneri”, a spus Le Pen.

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