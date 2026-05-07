Ce îi reproșează Dominic Fritz lui Bolojan

Întrebat ce îi reproșează lui Ilie Bolojan, Dominic Fritz recunoaște că, la fel ca în orice parteneriat, există lucruri care îl deranjează la premierul interimar. Totuși, liderul USR consideră că aceste nemulțumiri trebuie să rămână private.

„Am și lucruri care nu îmi plac”

Fritz evită să-i atace public activitatea lui Ilie Bolojan și spune că neînțelegerile trebuie discutate în privat. Liderul USR se declară mulțumit de faptul că Bolojan este președintele liberalilor și crede că alianța PNL-USR va aduce o nouă șansă românilor.

„Cu orice colaborator am și lucruri care îmi plac și lucruri care nu îmi plac. Astea sunt lucruri care trebuie spuse în privat. Eu mă bucur că Bolojan e președintele PNL și am încredere că această colaborare între USR și PNL va aduce o nouă șansă României,” a declarat acesta la Digi 24.

