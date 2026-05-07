Bonnie Tyler, internată în spital în stare critică. Celebra cântăreață e plasată în comă indusă medical după o intervenție chirurgicală de urgență

Cântăreața britanică Bonnie Tyler, pe numele său real numele real Gaynor Sullivan, a fost plasată în comă indusă medical, potrivit ziarului portughez Correio da Manha, citat de Mediafax. Artista a fost recent transportată de urgență la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale la nivelul intestinului. Ea a fost operată de urgență din cauza unei perforații intestinale și este internată în unitatea medicală din Algarve, Portugalia, încă din data din 30 aprilie. De-a lungul timpului, Bonnie Tyler a susținut concerte și în România. Pe 8 iunie, interpreta hiturilor „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero” împlinește vârsta de 75 de ani.
Potrivit sursei citate, în prezent cântăreața este inconștientă și e conectată la un ventilator în secția de Terapie Intensivă, prognosticul medicilor fiind rezervat. Starea sa clinică a fost stabilă până miercuri, dar în ultimele ore starea sa de sănătate s-a înrăutățit.
Bonnie Tyler urma să înceapă un turneu european, pe 22 mai, fiind programate concerte în Germania, Turcia, Republica Cehă, Ungaria, Suedia și alte țări.
Bonnie Tyler s-a născut în iunie 1951 în Marea Britanie, iar cariera sa muzicală a început în anul 1976, cu hitul „Lost in France”. Popularitatea cântăreței a atins apogeul în anii ’80 și ’90, iar în 2013 a concurat la concursul Eurovision, cu piesa „Believe in Me”.
