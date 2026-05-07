Bonnie Tyler, internată în spital în stare critică. Celebra cântăreață e plasată în comă indusă medical după o intervenție chirurgicală de urgență

Cântăreața britanică Bonnie Tyler, pe numele său real numele real Gaynor Sullivan, a fost plasată în comă indusă medical, potrivit ziarului portughez Correio da Manha, citat de Mediafax. Artista a fost recent transportată de urgență la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale la nivelul intestinului. Ea a fost operată de urgență din cauza unei perforații intestinale și este internată în unitatea medicală din Algarve, Portugalia, încă din data din 30 aprilie. De-a lungul timpului, Bonnie Tyler a susținut concerte și în România. Pe 8 iunie, interpreta hiturilor „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero” împlinește vârsta de 75 de ani.

Potrivit sursei citate, în prezent cântăreața este inconștientă și e conectată la un ventilator în secția de Terapie Intensivă, prognosticul medicilor fiind rezervat. Starea sa clinică a fost stabilă până miercuri, dar în ultimele ore starea sa de sănătate s-a înrăutățit.

Bonnie Tyler urma să înceapă un turneu european

Bonnie Tyler urma să înceapă un turneu european, pe 22 mai, fiind programate concerte în Germania, Turcia, Republica Cehă, Ungaria, Suedia și alte țări.

Bonnie Tyler s-a născut în iunie 1951 în Marea Britanie, iar cariera sa muzicală a început în anul 1976, cu hitul „Lost in France”. Popularitatea cântăreței a atins apogeul în anii ’80 și ’90, iar în 2013 a concurat la concursul Eurovision, cu piesa „Believe in Me”.

