Simptomele virusului care a speriat America. Ce trebuie să știi despre Hantavirus

foto ilustrativa: sursa foto: Envato
Inițial, acest virus zoonotic produce simptome care pot fi ușor confundate cu cele ale gripei, scrie La Razon.

Oboseala, febra și durerile musculare sunt unele dintre primele simptome pe care le poate provoca hantavirusul. Aproximativ jumătate dintre pacienți prezintă, de asemenea, dureri de cap, amețeli, frisoane și probleme abdominale, cum ar fi greață, vărsături, diaree și dureri abdominale – la fel, simptome care pot fi ușor confundate cu cele ale gripei.

Conform raportului Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, la patru până la zece zile după infecția inițială cu acest virus zoonotic, apar simptome tardive ale sindromului pulmonar cauzat de hantavirus, cum ar fi tusea și dificultățile de respirație. Pacienții pot resimți presiune în piept pe măsură ce plămânii li se umplu cu lichid.

Sindromul pulmonar cu hantavirus poate fi fatal. 38% dintre persoanele care dezvoltă simptome respiratorii pot muri din cauza bolii. Mai exact, sindromul pulmonar cu hantavirus este o boală gravă și potențial fatală care afectează plămânii.

Febra hemoragică cu sindrom renal este o boală gravă și uneori fatală care afectează rinichii. Simptomele febrei hemoragice cu sindrom renal apar de obicei la 1 până la 2 săptămâni după expunere. Simptomele inițiale încep brusc și includ dureri de cap severe.

Dureri de spate și abdominale, febră/frisoane, greață și vedere încețoșată. În plus, persoanele pot prezenta înroșirea feței, ochi umflați sau roșii sau o erupție cutanată.

Simptomele ulterioare pot include: tensiune arterială scăzută, lipsa fluxului sanguin (șoc acut), sângerări interne (pierderi vasculare), insuficiență renală acută, care poate provoca o supraîncărcare severă cu lichide.

În cazul specific al virusului Andes, simptomele inițiale pot semăna cu cele ale gripei și includ multe dintre cele menționate: dureri de cap, febră, dureri musculare/de spate, greață sau vărsături, diaree, tuse, dureri în piept, pierderea poftei de mâncare și dificultăți de respirație. Semnele și simptomele infecției apar de obicei între 4 și 42 de zile după expunere.

Gravitatea bolii variază în funcție de virusul care provoacă infecția. Infecțiile cu virusurile Hantaan și Dobrava provoacă, în general, simptome severe, 5 până la 15% din cazuri fiind fatale. În schimb, infecțiile cu virusurile Seul, Saaremaa și Puumala sunt de obicei mai ușoare, mai puțin de 1% dintre persoane murind din cauza bolii. Recuperarea completă poate dura câteva săptămâni sau luni.

Pentru a preveni infecția, evitați contactul cu urina, excrementele, saliva și materialele de cuibărit ale rozătoarelor. Pentru a preveni transmiterea de la persoană la persoană, CDC recomandă spălarea frecventă a mâinilor; evitarea săruturilor și a contactului sexual cu o persoană care ar putea avea virusul Andes; și evitarea împărțirii băuturilor, și împărțirea tacâmurilor sau mâncatul din aceeași farfurie. De asemenea, este recomandabil să mențineți distanța față de oricine ar putea avea virusul Andes.

