Cine cedează primul în Strâmtoarea Ormuz? Serviciile secrete americane spun că Iranul poate rezista luni bune blocadei Statelor Unite

Potrivit unei analize realizate de CIA, transmisă administrației de la Casa Albă, Iranul poate supraviețui blocadei navale impuse de Statele Unite în Strâmtoarea Ormuz timp de cel puțin trei până la patru luni înainte de a se confrunta cu dificultăți economice.

Optimismul președintelui american cu privire la finalizarea rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu pare să fie dat peste cap de analiza serviciilor de informații americane. Pe lângă perspectiva pe termen lung cu privire la rezistența iranienilor, comunitatea de informații americană spune că Teheranul are în continuare capacități semnificative de a lansa rachete balistice, în ciuda bombardamentelor intense de la începutul războiului.

Stocurile de armament ale Iranului rămân aproape intacte

Iranul are în continuare aproximativ 75% din stocurile sale de lansatoare mobile de dinainte de război și aproximativ 70% din stocurile de rachete balistice, a declarat un oficial american. Toate aceste informații vin în antiteză cu declarațiile lui Donald Trump, care a afișat adesea o victorie impunătoare asupra armatei Iranului.

„Rachetele lor sunt în mare parte decimate, au probabil 18, 19%, dar nu multe în comparație cu ceea ce aveau”, a precizat președintele american miercuri în declarațiile sale din Biroul Oval.

Donald Trump, secretarul Apărării, Pete Hegseth, și alți oficiali au prezentat în mod constant războiul ca pe o victorie militară covârșitoare a SUA, în ciuda respingerii de către Iran a cerințelor Washingtonului de a abandona îmbogățirea nucleară, de a preda stocurile de uraniu sau de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Președintele american a prezentat miercuri blocada Marinei SUA ca fiind „incredibilă”. „Marina a fost incredibilă. Treaba pe care au făcut-o… este ca un zid de oțel. Nimeni nu trece prin el”, a spus acesta. Cu o zi înainte, Trump a declarat că economia Iranului „se prăbușește”, moneda sa este „inutilă” și „nu își poate plăti” trupele.

În ciuda acestor dificultăți, Iranul a dovedit rezistență, în ciuda pierderii liderului său suprem și a multor alți oficiali de rang înalt din cauza atacurilor cu rachete, precum și a unei mari părți din echipamentul său militar.

Unul dintre oficialii americani care au vorbit cu The Washington Post a declarat că, în opinia lor, capacitatea Iranului de a suporta dificultăți economice prelungite este mult mai mare decât chiar și estimarea CIA.

„Conducerea a devenit mai radicală, hotărâtă și din ce în ce mai încrezătoare că poate rezista mai mult decât voința politică a SUA și poate susține represiunea internă pentru a controla orice rezistență” din Iran, a spus oficialul. „Comparativ, vedem regimuri similare care durează ani de zile sub embargouri susținute și războaie bazate exclusiv pe puterea aeriană”.

SUA și Iranul au o „disperare reciprocă” de a ieși învingători în negocieri

Atât Statele Unite, cât și Iranul vor să iasă învingătoare din acest conflict și ambele au sentimentul că pot îndeplini acest obiectiv. Iranul vrea să semneze un acord de pace pe care să nu-l considere o concesie prea mare către Statele Unite și pe care Statele Unite să îl considere ca o mare victorie. De asemenea, un acord privind viitorul tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz este cel mai dificil punct pe agenda discuțiilor, mai important în acest moment decât îmbogățirea uraniului.

