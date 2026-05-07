Prima pagină » Știri externe » Cine cedează primul în Strâmtoarea Ormuz? Serviciile secrete americane spun că Iranul poate rezista luni bune blocadei Statelor Unite

Cine cedează primul în Strâmtoarea Ormuz? Serviciile secrete americane spun că Iranul poate rezista luni bune blocadei Statelor Unite

Cine cedează primul în Strâmtoarea Ormuz? Serviciile secrete americane spun că Iranul poate rezista luni bune blocadei Statelor Unite
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Potrivit unei analize realizate de CIA, transmisă administrației de la Casa Albă, Iranul poate supraviețui blocadei navale impuse de Statele Unite în Strâmtoarea Ormuz timp de cel puțin trei până la patru luni înainte de a se confrunta cu dificultăți economice.

Optimismul președintelui american cu privire la finalizarea rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu pare să fie dat peste cap de analiza serviciilor de informații americane. Pe lângă perspectiva pe termen lung cu privire la rezistența iranienilor, comunitatea de informații americană spune că Teheranul are în continuare capacități semnificative de a lansa rachete balistice, în ciuda bombardamentelor intense de la începutul războiului.

Stocurile de armament ale Iranului rămân aproape intacte

Iranul are în continuare aproximativ 75% din stocurile sale de lansatoare mobile de dinainte de război și aproximativ 70% din stocurile de rachete balistice, a declarat un oficial american. Toate aceste informații vin în antiteză cu declarațiile lui Donald Trump, care a afișat adesea o victorie impunătoare asupra armatei Iranului.

„Rachetele lor sunt în mare parte decimate, au probabil 18, 19%, dar nu multe în comparație cu ceea ce aveau”, a precizat președintele american miercuri în declarațiile sale din Biroul Oval.

Donald Trump, secretarul Apărării, Pete Hegseth, și alți oficiali au prezentat în mod constant războiul ca pe o victorie militară covârșitoare a SUA, în ciuda respingerii de către Iran a cerințelor Washingtonului de a abandona îmbogățirea nucleară, de a preda stocurile de uraniu sau de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Președintele american a prezentat miercuri blocada Marinei SUA ca fiind „incredibilă”. „Marina a fost incredibilă. Treaba pe care au făcut-o… este ca un zid de oțel. Nimeni nu trece prin el”, a spus acesta. Cu o zi înainte, Trump a declarat că economia Iranului „se prăbușește”, moneda sa este „inutilă” și „nu își poate plăti” trupele.

În ciuda acestor dificultăți, Iranul a dovedit rezistență, în ciuda pierderii liderului său suprem și a multor alți oficiali de rang înalt din cauza atacurilor cu rachete, precum și a unei mari părți din echipamentul său militar.

Unul dintre oficialii americani care au vorbit cu The Washington Post a declarat că, în opinia lor, capacitatea Iranului de a suporta dificultăți economice prelungite este mult mai mare decât chiar și estimarea CIA.

„Conducerea a devenit mai radicală, hotărâtă și din ce în ce mai încrezătoare că poate rezista mai mult decât voința politică a SUA și poate susține represiunea internă pentru a controla orice rezistență” din Iran, a spus oficialul. „Comparativ, vedem regimuri similare care durează ani de zile sub embargouri susținute și războaie bazate exclusiv pe puterea aeriană”.

SUA și Iranul au o „disperare reciprocă” de a ieși învingători în negocieri

Atât Statele Unite, cât și Iranul vor să iasă învingătoare din acest conflict și ambele au sentimentul că pot îndeplini acest obiectiv. Iranul vrea să semneze un acord de pace pe care să nu-l considere o concesie prea mare către Statele Unite și pe care Statele Unite să îl considere ca o mare victorie. De asemenea, un acord privind viitorul tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz este cel mai dificil punct pe agenda discuțiilor, mai important în acest moment decât îmbogățirea uraniului.

Recomandările autorului:

Motivul pentru care Trump a renunțat după trei zile la operațiunea de escortare a petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz

Marco Rubio anunță noi sancțiuni împotriva Cubei. SUA vizează o schimbare de regim la Havana

Donald Trump și Xi Jinping ar putea încheia un acord privind Iranul săptămâna viitoare

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe