Poliția vă cere ajutorul. ROBACIU GHEORGHE din Cogealac, Constanța, a dispărut de la domiciliu

La data de 3 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Năvodari – Secția 2 Poliție Rurală Cogealac au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a numitului ROBACIU GHEORGHE, de 46 de ani, din municipiul Constanța, județul Constanța.

La data de 2 noiembrie a.c., în jurul orei 03.00, acesta a plecat în mod voluntar de la domiciliu, fără a reveni până în prezent. ROBACIU GHEORGHE are 1,70 m înălțime, 105 kg, păr negru, ochi căprui.

Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau Dispeceratul I.P.J. Constanța, tel. 0241.611.364.