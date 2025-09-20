POLONIA ridică avioane de luptă după atacul masiv al Rusiei în Ucraina

Avioane poloneze și aliate au fost trimise, sâmbătă dimineața, 20 septembrie, pentru a asigura siguranța spațiului aerian, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei.

Loviturile au venit în apropierea graniței Ucrainei cu Polonia.

NATO apără spațiul aerian

Polonia este stat membru NATO, reamintește agenția Reuters.

„Din cauza activității aviației de lungă distanță a Federației Ruse, care efectuează atacuri pe teritoriul Ucrainei, aviația poloneză și aliată a început să opereze în spațiul nostru aerian. Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a anunțat comandamentul operațional într-o postare pe X.

„Comandamentul operațional al forțelor armate monitorizează situația actuală, iar forțele și resursele aflate sub comanda sa rămân în stare de alertă maximă pentru a putea reacționa imediat”, se mai arată în postare.

La ora 03:40 GMT, aproape toată Ucraina se afla în stare de alertă aeriană, după ce Forțele Aeriene au avertizat asupra unor atacuri cu rachete și drone rusești. Armata lui Vladimir Putin a atacat Ucraina cu zeci de drone Shahed și rachete balistice, vizând mai multe regiuni, inclusiv Kiev. Explozii s-au auzit și în Dnipro.

