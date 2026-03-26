Prima pagină » Actualitate » Poluare pe Dunăre la Turnu Măgurele după scufundarea unei nave. Alimentarea cu apă a fost oprită preventiv

Administraţia Naţională „Apele Române” a intervenit în urma unei poluări accidentale care a fost semnalată pe Dunărea, în portul Turnu Măgurele, după scufundarea unei nave în zonă, scrie Știrile Pro TV.

Conform unui comunicat al ANAR, incidentul a fost notificat joi, în jurul orei 10:15, de către autorităţile locale şi Poliţia de Frontieră Teleorman.

„Din primele informaţii şi observaţii vizuale efectuate la faţa locului, se constată prezenţa unor irizaţii la suprafaţa apei, fără a se evidenţia, în acest moment, o peliculă continuă de produs poluant. Fenomenul se manifestă în proximitatea barjei implicate, către care se deplasează”, se arată în comunicat.

Ca măsură de prevenţie, operatorul regional Apa Serv Teleorman a dispus oprirea alimentării cu apă în municipiul Turnu Măgurele, având în vedere că sursa de alimentare o constituie fluviul Dunărea.

„Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman sunt deja în teren şi monitorizează evoluţia fenomenului. De asemenea, a fost mobilizată o echipă de intervenţie formată din 7-8 persoane, dotată cu un autocamion şi materiale specifice de tip spill-sorb, baraje şi lavete absorbante, pentru limitarea eventualelor efecte ale poluării. Situaţia este în dinamică, iar specialiştii Administraţiei Naţionale ‘Apele Române’ monitorizează permanent zona afectată, în colaborare cu autorităţile competente”, se precizează în document.

