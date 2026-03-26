Poluare pe Dunăre la Turnu Măgurele după scufundarea unei nave. Alimentarea cu apă a fost oprită preventiv

Administraţia Naţională „Apele Române” a intervenit în urma unei poluări accidentale care a fost semnalată pe Dunărea, în portul Turnu Măgurele, după scufundarea unei nave în zonă, scrie Știrile Pro TV.

Conform unui comunicat al ANAR, incidentul a fost notificat joi, în jurul orei 10:15, de către autorităţile locale şi Poliţia de Frontieră Teleorman.

„Din primele informaţii şi observaţii vizuale efectuate la faţa locului, se constată prezenţa unor irizaţii la suprafaţa apei, fără a se evidenţia, în acest moment, o peliculă continuă de produs poluant. Fenomenul se manifestă în proximitatea barjei implicate, către care se deplasează”, se arată în comunicat.

Ca măsură de prevenţie, operatorul regional Apa Serv Teleorman a dispus oprirea alimentării cu apă în municipiul Turnu Măgurele, având în vedere că sursa de alimentare o constituie fluviul Dunărea.