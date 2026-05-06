Prima pagină » Actualitate » Portul Constanța consolidează securitatea infrastructurii critice prin implementarea unui sistem anti-dronă

Portul Constanța consolidează securitatea infrastructurii critice prin implementarea unui sistem anti-dronă

Portul Constanța consolidează securitatea infrastructurii critice prin implementarea unui sistem anti-dronă
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Pe 4 mai 2026, în perimetrul terminalului de pasageri al portului Constanța a fost reperată o dronă neidentificată. În urma verificărilor efectuate de angajații CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța împreună cu agenții Poliției de Frontieră, a rezultat că drona aparținea unor cetățeni străini, membrii ai echipajului unei nave de croazieră.

Autoritățile au analizat materialul video realizat și s-a dovedit că acesta avea caracter exclusiv turistic. Nu au fost identificate imagini cu obiective militare sau alte zone sensibile din punct de vedere al securității.

După cercetare, comandantul navei a dispus informarea întregului echipaj și a pasagerilor cu privire la interdicția utilizării dronelor fără autorizare în perimetrul portuar Constanța. Ulterior, au fost informate oficial Poliția de Frontieră și Forțele Navale Române.

Acest incident a fost fără urmări grave de securitate datorită instalării în portul Constanța a unui sistem anti-dronă de generație nouă. Soluția a fost implementată de Rasirom, în cadrul programului de consolidare a capacității de protecție a infrastructurii critice portuare și de creștere a nivelului de securitate în unul dintre cel mai importante noduri logistice de la Marea Neagră.

Soluția desfășurată este bazată pe RF cyber-takeover – o abordare non-cinetică, non-distructivă, care, spre deosebire de metodele clasice de bruiaj total al spectrului, permite preluarea controlului asupra dronei neautorizate și aducerea acesteia la sol într-o zonă sigură predefinită, fără afectarea comunicațiilor legitime din zona portuară.

Sistemul permite detecția omnidirecțională 360° a dronelor comerciale și de tip DIY pe baza amprentei RF;
identificarea, clasificarea și localizarea aeronavei, precum și a poziției pilotului; preluarea controlată a dronei și redirecționarea către o zonă sigură, prin exploatarea protocolului propriu de comandă.

Pentru componenta de jamming (bruiaj), procesul de autorizare la ANCOM este în desfășurare. Activarea acestei capabilități se va realiza ulterior obținerii avizelor pentru emisii intenționate de radiofrecvență, în conformitate cu cadrul legal aplicabil.

Decizia de a opta pentru o tehnologie centrată pe preluarea controlului, și nu pe bruiaj ca mecanism primar, a fost determinată de specificul mediului portuar – zonă densă de comunicații operaționale (VTS, AIS, comunicații navale, telefonie GSM, link-uri radio), unde un bruiaj nediscriminat ar afecta activități legitime și siguranța navigației.

Portul Constanța este cel mai mare port la Marea Neagră și un nod logistic strategic pentru tranzitul european est-vest, inclusiv pentru fluxurile de mobilitate militară aliată. În acest context, protecția spațiului aerian de joasă altitudine din perimetrul portuar este o componentă esențială a planului de securitate al CN APM SA Constanța.
Sistemul este integrat în arhitectura de securitate a portului și este operat de echipele tehnice proprii, cu suport de mentenanță asigurat prin contract dedicat, urmând să fie extins în toate porturile administrate de CN APM SA Constanța.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Liberalii se „bucură” pentru că Bolojan vine la partid cu ministrul Pîslaru de la REPER: „Ăsta-i progres? Vis”
15:48
Liberalii se „bucură” pentru că Bolojan vine la partid cu ministrul Pîslaru de la REPER: „Ăsta-i progres? Vis”
ANUNȚ Sezonul de schi se încheie mâine la Sinaia. „E chiar un record”
15:25
Sezonul de schi se încheie mâine la Sinaia. „E chiar un record”
REACȚIE Cristian Ghinea anunță că mai bine își taie o mână decât să îl voteze pe Predoiu premier
15:09
Cristian Ghinea anunță că mai bine își taie o mână decât să îl voteze pe Predoiu premier
INEDIT Fostul selecţioner, Anghel Iordănescu, s-a rătăcit prin Parlament şi-a întârziat la ceremonia organizată în cinstea Stelei de cei de la AUR
14:57
Fostul selecţioner, Anghel Iordănescu, s-a rătăcit prin Parlament şi-a întârziat la ceremonia organizată în cinstea Stelei de cei de la AUR
TRANSPORT Soluția găsită de Radu Miruță pentru cele 21 de trenuri ”abandonate” în Gara Obor: ”Trebuie să mișcăm lucrurile”
14:49
Soluția găsită de Radu Miruță pentru cele 21 de trenuri ”abandonate” în Gara Obor: ”Trebuie să mișcăm lucrurile”
ADMINISTRAȚIE Câți români au drept de vot, dacă s-ar organiza alegeri anticipate. AEP anunță cifrele oficiale, de la începutul lui mai 2026
14:17
Câți români au drept de vot, dacă s-ar organiza alegeri anticipate. AEP anunță cifrele oficiale, de la începutul lui mai 2026
Mediafax
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Cancan.ro
Cabral și Andreea AU DIVORȚAT? Cum s-au dat de gol
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Ar rezista România 48 de ore unui atac? General NATO: „Nu ar face față scenariului cel mai periculos care implică Rusia”
Mediafax
Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte
Click
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Digi24
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
Cancan.ro
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Promotor.ro
Mai este DACIA SPRING liderul electricelor în România?
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Descopera.ro
Cele mai vechi cântece din istoria omenirii
EXCLUSIV Cataramă dezvăluie planul secret al lui Bolojan de rămânere la conducerea României
15:51
Cataramă dezvăluie planul secret al lui Bolojan de rămânere la conducerea României
FLASH NEWS Donald Trump justifică costul uriaș pentru sala de bal de la Casa Albă. De la anunțarea proiectului, bugetul pentru construcție s-a dublat
15:49
Donald Trump justifică costul uriaș pentru sala de bal de la Casa Albă. De la anunțarea proiectului, bugetul pentru construcție s-a dublat
EXCLUSIV Grindeanu: Nu pot exista anticipate fără ca președintele să dizolve Parlamentul/Am văzut aseară că Nicușor Dan nu își dorește asta
15:44
Grindeanu: Nu pot exista anticipate fără ca președintele să dizolve Parlamentul/Am văzut aseară că Nicușor Dan nu își dorește asta
EXCLUSIV Sorin Grindeanu: „Ceea ce s-a întâmplat aseară, arată că Ilie Bolojan încearcă să-și ia pe persoană fizică PNL și USR”
15:29
Sorin Grindeanu: „Ceea ce s-a întâmplat aseară, arată că Ilie Bolojan încearcă să-și ia pe persoană fizică PNL și USR”
FLASH NEWS Trump avertizează Iranul că va fi bombardat „la un nivel mult mai intens” dacă nu va accepta ultima propunere de pace
15:12
Trump avertizează Iranul că va fi bombardat „la un nivel mult mai intens” dacă nu va accepta ultima propunere de pace
SĂNĂTATE Trei persoane suspecte de hantavirus, evacuate de pe nava MV Hondius. Insulele Canare refuză acostarea
15:09
Trei persoane suspecte de hantavirus, evacuate de pe nava MV Hondius. Insulele Canare refuză acostarea

Cele mai noi

Trimite acest link pe