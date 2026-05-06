Invitat la un eveniment aniversar în cinstea Stelei, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la cea mai mare performanţă din istoria fotbalului românesc-Câştigarea Cupei Campionilor Europeni, în 1986, selecţionerul Anghel Iordănescu a întârziat minute bune.

Iordănescu a reuşit să ajungă şi s-a aşezat în mare grabă la tribuna rezervată fostelor glorii de la Sevilla, alături de Victor Piţurcă, Gavril Balint, Marius Lăcătuş, Adrian Iovan, Miodrag Belodedici etc.

„Efectiv m-am rătăcit în Parlament. Nu este casa mea, este casa dumneavoastră, este casa țării și aș vrea să înțelegeți că mi-a fost greu să ajung aici, eu fiind obișnuit cu cealaltă parte a clădirii”, le-a spus acesta gazdelor.

Deputatul AUR, Ciprian Paraschiv, președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, a organizat un eveniment dedicat împlinirii a 40 de ani de la cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București.

Evenimentul a reunit lotul de jucători, antrenori și stafful echipei Steaua 1986.

Tot miercuri, a fost depus în parlament un proiect legislativ prin care toți componenții echipei Steaua ‘86 să primească indemnizație de merit din partea statului român pe toată durata vieţii lor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Generația Steaua ’86, sărbătorită în Parlament. Imagini de colecție cu câştigătorii Cupei Campionilor Europeni, la 40 de ani de la Sevilla

4 Mai, calendarul zilei: Anghel Iordănescu împlinește 76 de ani. Se stinge George Enescu