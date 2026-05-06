Cristian Ghinea anunță că mai bine își taie o mână decât să îl voteze pe Predoiu premier

Olga Borșcevschi
USR nu are ce „să facă” la guvernare fără un program de reforme foarte clare, a afirmat miercuri senatorul Cristian Ghinea, care a subliniat că, personal, și-ar „tăia mâna” decât să-l voteze premier pe Cătălin Predoiu.

„Eu, personal, mi-aș tăia mâna decât să votez un premier Predoiu. Predoiu este cel mai uselist dintre miniștrii PNL actuali și care au participat la toate mizeriile făcute de Ciolacu și de Ciucă: aruncarea în aer a bugetului și legile justiției. Deci, dacă USR vrea să voteze un premier Predoiu fără mine, dar nu cred că USR ar face așa ceva, pentru că îi știu pe colegii mei și am încredere în ei, nu vom vota un premier Predoiu”, a declarat Cristian Ghinea, la Parlament.

Conform senatorului USR, varianta unui Guvern tehnocrat s-a dovedit „un experiment eșuat”, deoarece tehnocrații nu fac reformă, ci doar oamenii politici.

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, participa la o conferinta de presa privind inceperea proiectului Implementarea planului national de actiune pentru conservarea populatiei de urs brun din Romania, in Bucuresti, miercuri, 28 iulie 2021. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

„PSD trebuie să înțeleagă că nu mai este centrul scenei politice”

„În acest moment, în Parlament, USR plus PNL sunt mai mult decât PSD. (…) Dacă noi menținem această solidaritate între USR și PNL condus de Bolojan reprezentăm o forță politică redutabilă și trebuie să se facă jocurile în jurul acestui pol. PSD vrea să fie buricul pământului, (…) PSD trebuie să înțeleagă că nu mai este centrul scenei politice. Centrul scenei politice este această forță USR – PNL care are cele mai multe mandate în Parlament”, a mai spus Cristian Ghinea.

El a adăugat că PNL și USR se îndreaptă „inevitabil” spre o alianță în 2028. „Depinde de colegii din PNL dacă vor să facă parte din această alianță sau o să facem ceva cu domnul Bolojan separat. Pe termen mediu și lung, forțele reformiste din PNL și USR trebuie să colaboreze pentru că doar așa schimbăm România”, a susținut Ghinea.

El a mai menționat că USR ar dori și alegeri anticipate. „Și USR și PNL Bolojan cresc în sondaje pentru că oamenii și-au dat seama că Ilie Bolojan susținut de USR reprezintă o forță reformistă”, a explicat Cristian Ghinea.

