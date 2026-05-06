Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” că PSD nu va face parte dintr-un guvern minoritar și că nu exclude alegerile anticipate.

„Până în acest moment nu am fost invitați la Cotroceni. Dorim continuarea într-o coaliție proocidentală, mai mare sau mai mică. Exclus să facem parte dintr-un guvern minoritar. Exclus să devenim un guvern de sacrificiu”, a spus Sorin Grindeanu.

„În acest moment, nu avem niciun fel de înțelegere cu AUR, am avut o înțelegere punctuală pentru moțiunea de cenzură”, a adăugat Sorin Grindeanu.

„Nu am zis că AUR este antioccidental. AUR a primit 1,6 milioane de voturi. Nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la AUR ca extremiști. Există puncte care ne despart, avem și puncte comune”, a mai spus președintele PSD.

„Ilie Bolojan încearcă sa ia pe persoană fizică PNL și USR", a mai declarat Sorin Grindeanu.

„Nu pot să existe alegeri anticipate în România fără ca președintele să dizolve Parlamentul”

Liderul PSD a mai spus că nu exclude nici alegerile anticipate.

„Ca să se întâmple anticipate nu doar că e nevoie să pice trei guverne, e nevoie și ca președintele să dizolve Parlamentul, dar nu este un must, nu trebuie automat dacă au picat trei guverne. Văzându-l pe președinte aseară că a exclus scenariul de anticipate, lucrurile sunt clare, nu pot să existe alegeri anticipate în România fără ca președintele să impună decizia de dizolvare a Parlamentului", a mai spus Sorin Grindeanu.

Cum comentează Sorin Grindeanu decizia PNL de a nu mai guverna alături de PSD

Președintele PSD a comentat și decizia PNL de nu mai guverna alături de PSD.

„Decizii politice nu iei la cald. Ilie Bolojan știa foarte bine că, ieri, lumea, în urma înfrângerii în Parlament, în PNL va reacționa într-un mod prin care să își arate un soi de fidelitate față de liderul partidului și față de partid. Doar că, sub impresia acestei emoții, poți să iei și decizii greșite.

A știut foarte bine ce face Ilie Bolojan ieri și de aceea vă spuneam că, din punctul meu de vedere, este cel care blochează în acest moment absolut tot, ceea ce nu e normal. Am mai avut personaje în România care au încercat acest lucru, iar finalitatea nu a fost bună pentru România și pentru români”, a adăugat președintele PSD.

Membrii PSD, împotriva continuării guvernării cu USR

„Dacă în PSD am fi adresat întrebarea dacă vrem continuarea unei coaliții cu USR, cred că procentul ar fi fost mai mare de 97,7% că nu”, a declarat liderul social democrat.

„PSD dorește găsirea unei soluții chiar dacă asta înseamnă ca fiecare dintre noi să lăsăm de la noi ceva”, a mai spus Sorin Grindeanu.

