Cât timp alocă președintele american pe zi pentru exercițiile fizice. „Mă antrenez foarte mult”, a glumit Trump despre starea sa fizică

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit marți seara despre antrenamentele sale sportive. „Mă antrenez foarte mult- aproximativ un minut pe zi, maxim, dacă am noroc”, a spus președintele american de aproape 80 de ani în timpul unei întâlniri cu tinerii sportivi la Casa Albă.

Donald Trump a glumit cu secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy, despre activitatea sa fizică. Subiectul discuției a plecat de la o poveste despre Kennedy, care a mers odată pe jos 50 de mile (80 de km). Acesta a evidențiat că pentru Trump, un jucător pasionat de golf, ar fi fost un lucru foarte ușor pentru că „merge câte nouă mile pe terenul de golf în fiecare sfârșit de săptămână”. La aceste afirmații ale lui Kennedy, Trump a răspuns: „Asta dacă nu folosesc cartul de golf”.

