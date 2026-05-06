Sorin Grindeanu: „Ceea ce s-a întâmplat aseară, arată că Ilie Bolojan încearcă să-și ia pe persoană fizică PNL și USR”

Într-o ediție live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Sorin Grindeanu a taxat decizia PNL de a intra în opoziție, după votul istoric de marți. Președintele PSD susține că această mișcare demonstrează clar că Ilie Bolojan pune propriul interes mai presus de stabilitatea României.

Un plan politic „pe persoană fizică”

Grindeanu afirmă că tot ceea ce s-a întâmplat în ședința PNL de ieri confirmă bănuielile sale din ultimele zile.

„Mie mi se pare că ceea ce s-a întâmplat aseară, fără a mă implica în deciziile lor interne, de fapt arată ceea ce am spus noi în ultimele zile. Bolojan încearcă să-și ia pe persoană fizică și PNL și USR. Atâta timp cât nu mai e domnia sa premier, nu mai trebuie să se întâmple nimic nici în USR, nici în România. Asta arată o atitudine pe care nu aș numi-o constructivă, ba din contră.”

Eșecul reformelor promovate de Ilie Bolojan

Grindeanu atacă și bilanțul celor 10 luni de guvernare și susține că va exista viața și după Bolojan.