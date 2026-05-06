Sezonul de schi se încheie mâine la Sinaia. „E chiar un record”

Sezonul de schi se încheie joi, 7 mai 2026, la Sinaia, la cota 2000. Anunțul a fost făcut în cursul zilei de azi de către reprezentanții pârtiei. De altfel, aceștia notează că a fost „un record” anul acesta că turiștii au putut schia până în prima săptămână a lunii mai 2026.
Vă reamintim că minivacanța de 1 Mai a fost favorabilă pentru turiștii ajunși pe pârtie, la Sinaia. Primele zile ale ultimei luni de primăvară i-au adus pe schiori direct pe pârtie, acolo unde distracția a fost în toi. Pârtiile din golul alpin au fost deschise, iar turiștii au practicat sporturi de iarnă. De altfel, s-au înfruptat și din mici și alte preparate, privind un peisaj cu totul special. Vezi aici imagini.
„Ploaia închide sezonul de schi, la Cota 2000. 134 de zile de iarnă. 6 mai e chiar un record.
Mulțumim tuturor, să ne revedem cu bine din noiembrie, cât mai devreme! ❄️♥️❄️
*de mâine, domeniul schiabil este închis”, se arată în postarea pe pagina de Facebook Gondola Sinaia.
La finalul lunii martie s-a închis sezonul de schi și la Poiana Brașov.
Recent, un alpinist în vârstă de 35 de ani, locotenent-colonel în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov, a decedat în urma avalanșei din Masivul Bucegi. Bărbatul nu se afla într-o misiune de salvare, atunci când s-a format o avalanșă în Valea Coștilei, ci într-o drumeție.
