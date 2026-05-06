Sezonul de schi se încheie mâine la Sinaia. „E chiar un record”

Sezonul de schi se încheie joi, 7 mai 2026, la Sinaia, la cota 2000. Anunțul a fost făcut în cursul zilei de azi de către reprezentanții pârtiei. De altfel, aceștia notează că a fost „un record” anul acesta că turiștii au putut schia până în prima săptămână a lunii mai 2026.

Vă reamintim că minivacanța de 1 Mai a fost favorabilă pentru turiștii ajunși pe pârtie, la Sinaia. Primele zile ale ultimei luni de primăvară i-au adus pe schiori direct pe pârtie, acolo unde distracția a fost în toi. Pârtiile din golul alpin au fost deschise, iar turiștii au practicat sporturi de iarnă. De altfel, s-au înfruptat și din mici și alte preparate, privind un peisaj cu totul special. Vezi aici imagini.

Sezonul de schi se încheie la Sinaia

„Ploaia închide sezonul de schi, la Cota 2000. 134 de zile de iarnă. 6 mai e chiar un record.

Mulțumim tuturor, să ne revedem cu bine din noiembrie, cât mai devreme! ❄️♥️❄️

*de mâine, domeniul schiabil este închis”, se arată în postarea pe pagina de Facebook Gondola Sinaia.

La finalul lunii martie s-a închis sezonul de schi și la Poiana Brașov.

Recent, un alpinist în vârstă de 35 de ani, locotenent-colonel în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov, a decedat în urma avalanșei din Masivul Bucegi. Bărbatul nu se afla într-o misiune de salvare, atunci când s-a format o avalanșă în Valea Coștilei, ci într-o drumeție.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook/Gândul