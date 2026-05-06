Cum arată Transalpina pe 6 mai 2026. DRDP Craiova: „Nu, nu este AI!”

Ziua de 6 mai 2026 aduce un altfel de peisaj în zona montană din România. Reprezentanții DRDP Craiova au făcut public un videoclip în care se poate observa că o zonă importantă a drumul Transalpina este acoperită în întregime de zăpadă.

Transalpina este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, fiind circulat intens de turiști. Deszăpezirea drumului a început încă de la jumătatea lunii aprilie, anul acesta, așa cum au menționat reprezentanții DRDP Craiova.  Lucrările de deszăpezire au debutat pe DN 67C – Rânca – Obârșia Lotrului. Astăzi, 6 mai 2026, DRDP Craiova a postat noi imagini pe pagina oficială de Facebook prin care arată un peisaj demn al unei zile de iarnă. Deși ne apropiem cu pași repezi către începutul verii, nămeții încă „sălășluiesc” pe tronsonul către vârful Cărbunele, aproape de Rânca.

„Nu, nu este AI! Este realitatea de pe Transalpina, zona pieței din vârful Cărbunele. 6.05.2026”, a notat DRDP Craiova pe Facebook, în dreptul videoclipului.

Când se deschide Transalpina

De regulă, Transalpina (DN 67C) se deschide circulației la începutul lunii iunie, însă condițiile meteorologice nefavorabile ar putea să prelungească această dată. De obicei, traseul poate fi parcurs între orele 09:00 – 20:00, iar șoferii trebuie să circule cu prudență, având în vedere restricțiile de viteză de 30 km/h.

Sursă foto & video: DRDP Craiova

