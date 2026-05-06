Surse din Pakistan confirmă că Statele Unite și Iranul sunt pe cale să semneze un memorandum pentru încetarea războiului

O sursă pakistaneză confirmă că Washingtonul și Teheranul sunt pe cale să semneze un memorandum, de o singură pagină, privind încheierea războiului din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

Pakistanul este țara care mediază negocierile dintre Statele Unite și Teheran, precizează Reuters.

Sursa pakistaneză a afirmat că un articol publicat anterior de publicația americană Axios cu privire la memorandumul propus era corect. Articolul Axios cita doi oficiali americani și alte două surse familiarizate cu discuțiile.

„Vom încheia acest proces foarte curând. Ne apropiem de final”, a declarat sursa pakistaneză.

Prețurile petrolului, în scădere

Zvonurile privind un posibil acord de încetare a războiului au determinat o scădere bruscă a prețurilor mondiale la petrol, contractele futures de referință pentru țițeiul Brent au înregistrat o scădere de peste 8%, ajungând la aproximativ 100 de dolari pe baril.

Casa Albă, Departamentul de Stat și oficialii iranieni contactați de Reuters nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii. Postul de știri american CNBC a citat un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, care a declarat că Teheranul analizează o propunere americană în 14 puncte.

Axios a relatat, miercuri dimineața, că Washingtonul se apropia de finalizarea unui memorandum de o pagină menit să pună capăt conflictului cu Iranul. Știrea a apărut la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a suspendat o misiune navală începută luni, menită să deblocheze Strâmtoarea Ormuz.

Raportul Axios menționează că Statele Unite se așteaptă ca Iranul să ofere răspunsuri cu privire la câteva puncte cheie în următoarele 48 de ore.

Potrivit Axios, acordul ar implica angajamentul Iranului de a institui un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului, acceptul Statelor Unite de a ridica sancțiunile și de a debloca miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate, precum și ridicarea de către ambele părți a restricțiilor privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Memorandum de înțelegere în 14 puncte

Memorandumul de înțelegere de o pagină, care cuprinde 14 puncte, era negociat între reprezentanții SUA Steve Witkoff și Jared Kushner și mai mulți oficiali iranieni, atât direct, cât și prin intermediul unor mediatori, a precizat Axios.

În forma sa actuală, memorandumul ar declara încetarea războiului din regiune și începerea unei perioade de 30 de zile de negocieri privind un acord detaliat pentru deschiderea strâmtorii, limitarea programului nuclear al Iranului și ridicarea sancțiunilor impuse de SUA, a adăugat Axios.

Restricțiile impuse de Iran asupra traficului maritim prin strâmtoare și blocada navală a Iranului impusă de SUA ar urma să fie ridicate treptat în cursul acelei perioade de 30 de zile, a afirmat Axios, citând un oficial american care a adăugat că, în cazul în care negocierile ar eșua, forțele americane ar putea restabili blocada sau relua acțiunile militare.

