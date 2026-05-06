Trei persoane suspecte de hantavirus, evacuate de pe nava MV Hondius. Insulele Canare refuză acostarea

Situație tensionată pe nava de croazieră MV Hondius, unde mai multe cazuri de hantavirus au declanșat o criză sanitară și diplomatică. trei persoane au fost evacuate de urgență, iar autoritățile din Insulele Canare au blocat accesul navei, deși exista un plan coordonat la nivel internațional.

Trei persoane suspecte de hantavirus, evacuate de pe nava MV Hondius

Cele trei persoane evacuate sunt transportate către Țările de Jos pentru Tratament, conform Organizației Mondiale a Sănătății. Este vorba despre un cetățean britanic, unul german iar altul olandez. Britanicul face parte din echipajul navei. Situația este cu atât mai gravă cu cât focarul a fost deja asociat cu trei decese.

Criza a escaladat după ce autoritățile din Insulele Canare au refuzat acostarea navei, deși exista un plan agreat între guvernul spaniol și OMS pentru o inspecție completă.

Liderul regional, Fernando Clavijo, a criticat dur decizia luată fără consultare locală și a cerut discuții directe cu premierul Spaniei, Pedro Sanchez.

„Nu putem accepta decizii luate fără informarea instituțiilor și a populației din Insulele Canare”, a transmis Clavijo public.

În paralel, un zbor planificat pentru evacuarea unui medic bolnav către arhipelag a fost anulat.

Tulpina „Andes”, confirmată în mai multe țări

Autoritățile sud-africane au confirmat identificarea tulpinii „Andes” la doi foști pasageri ai croazierei. Aceasta este una dintre puținele variante de hantavirus care se poate transmite de la om la om, fiind întâlnită în special în Argentina și Chile.

În plus, Elveția a anunțat un alt caz confirmat la un bărbat revenit recent de pe navă. Oficialii elvețieni au precizat că nu există risc pentru populație.

În total, numărul cazurilor confirmate a ajuns la opt, potrivit OMS.

Nava, izolată în larg. Pasagerii, în așteptare

Operatorul navei, Oceanwide Expeditions, a trimis doi specialiști în boli infecțioase din Olanda către navă, care urmează să rămână la bord.

MV Hondius, sub pavilion olandez, a plecat din Ushuaia (Argentina) pe 1 aprilie și se află în prezent în largul Capului Verde, unde staționează de mai multe zile.

OMS: risc scăzut de pandemie, dar carantina poate dura două luni

Reprezentanții OMS susțin că riscul unei pandemii este redus, având în vedere transmiterea limitată a virusului.

Totuși, măsurile pot fi dure. Perioada de incubație variază între una și opt săptămâni, ceea ce înseamnă că o eventuală carantină ar putea dura până la două luni.

Pasagerilor li s-a cerut să rămână în cabine, iar decizia privind debarcarea sau izolarea va fi luată de autoritățile din Spania sau Olanda, în consultare cu OMS.

În ciuda situației, medicii de la bord transmit că oamenii „se descurcă surprinzător de bine”, deși incertitudinea privind următoarea destinație apasă tot mai greu.

Recomandarea autorului: