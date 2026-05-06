Fenomen îngrijorător. Unul dintre cele mai mari orașe din lume se scufundă pe zi ce trece. Care este explicația

Unul dintre cele mai mari orașe din lume se scufundă pe zi ce trece, iar fenomenul a generat îngrijorări în rândul experților. Potrivit acestora, rata de tasare este de peste 1,2 centimetri pe lună, iar fenomenul este vizibil din spațiu.

Metropola Mexico City se scufundă pe zi ce trece, iar fenomenul a ridicat îngrijorări în rândul experților. Acest aspect poate fi observat chiar și din spațiu, iar ultimele date înregistrate de un sistem radar NASA arată că rata de tasare este de peste 1,2 centimetri pe lună, arată Mediafax.

Care este explicația din spatele fenomenului?

Mexico City, unul dintre cele mai mari orașe din lume, este construit pe un acvifer antic care asigură circa 60% din apa potabilă pentru cei 22 de milioane de locuitori. Exploatarea excesivă a acestuia a dus la scufundarea terenului și a contribuit la o criză severă a apei, apropiind orașul de riscul unei „zile zero”, când apa ar putea să nu mai fie disponibilă la robinet.

Tasarea terenului pe care este construit orașul este accentuată și de dezvoltarea urbană intensă, deoarece infrastructura nouă adaugă greutate peste solul argilos.

Tasarea orașului Mexico City este cunoscută încă din anii 1920 și a provocat în timp probleme majore, precum drumuri deteriorate, clădiri înclinate și afectarea căilor ferate. Imagini recente de la satelitul NISAR arată clar amploarea fenomenului.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ