Prima pagină » Știri externe » Fenomen îngrijorător vizibil din spațiu. Unul dintre cele mai mari orașe din lume se scufundă pe zi ce trece. Care este explicația

Fenomen îngrijorător vizibil din spațiu. Unul dintre cele mai mari orașe din lume se scufundă pe zi ce trece. Care este explicația

Fenomen îngrijorător vizibil din spațiu. Unul dintre cele mai mari orașe din lume se scufundă pe zi ce trece. Care este explicația
Galerie Foto 7
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Unul dintre cele mai mari orașe din lume se scufundă pe zi ce trece, iar fenomenul a generat îngrijorări în rândul experților. Potrivit acestora, rata de tasare este de peste 1,2 centimetri pe lună, iar fenomenul este vizibil din spațiu.

Metropola Mexico City se scufundă pe zi ce trece, iar fenomenul a ridicat îngrijorări în rândul experților. Acest aspect poate fi observat chiar și din spațiu, iar ultimele date înregistrate de un sistem radar NASA arată că rata de tasare este de peste 1,2 centimetri pe lună, arată Mediafax.

Fenomen îngrijorător. Unul dintre cele mai mari orașe din lume se scufundă pe zi ce trece. Care este explicația

Mexico City, unul dintre cele mai mari orașe din lume, se scufundă pe zi ce trece

Care este explicația din spatele fenomenului?

Mexico City, unul dintre cele mai mari orașe din lume, este construit pe un acvifer antic care asigură circa 60% din apa potabilă pentru cei 22 de milioane de locuitori. Exploatarea excesivă a acestuia a dus la scufundarea terenului și a contribuit la o criză severă a apei, apropiind orașul de riscul unei „zile zero”, când apa ar putea să nu mai fie disponibilă la robinet.

Tasarea terenului pe care este construit orașul este accentuată și de dezvoltarea urbană intensă, deoarece infrastructura nouă adaugă greutate peste solul argilos.

Tasarea orașului Mexico City este cunoscută încă din anii 1920 și a provocat în timp probleme majore, precum drumuri deteriorate, clădiri înclinate și afectarea căilor ferate. Imagini recente de la satelitul NISAR arată clar amploarea fenomenului.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump avertizează Iranul că va fi bombardat „la un nivel mult mai intens” dacă nu va accepta ultima propunere de pace
15:12
Trump avertizează Iranul că va fi bombardat „la un nivel mult mai intens” dacă nu va accepta ultima propunere de pace
SĂNĂTATE Trei persoane suspecte de hantavirus, evacuate de pe nava MV Hondius. Insulele Canare refuză acostarea
15:09
Trei persoane suspecte de hantavirus, evacuate de pe nava MV Hondius. Insulele Canare refuză acostarea
FLASH NEWS Cât timp alocă președintele american pe zi pentru exercițiile fizice. „Mă antrenez foarte mult”, a glumit Trump despre starea sa fizică
14:52
Cât timp alocă președintele american pe zi pentru exercițiile fizice. „Mă antrenez foarte mult”, a glumit Trump despre starea sa fizică
FLASH NEWS Surse din Pakistan confirmă că Statele Unite și Iranul sunt pe cale să semneze un memorandum pentru încetarea războiului
14:39
Surse din Pakistan confirmă că Statele Unite și Iranul sunt pe cale să semneze un memorandum pentru încetarea războiului
CONTROVERSĂ Judecătorul care a majorat pedeapsa fostei prime-doamne a Coreei de Sud a fost găsit mort, la o săptămână de la pronunțarea sentinței
14:30
Judecătorul care a majorat pedeapsa fostei prime-doamne a Coreei de Sud a fost găsit mort, la o săptămână de la pronunțarea sentinței
CONTROVERSĂ Ce scrie presa din Rusia despre criza guvernamentală din România. Se ridică întrebarea dacă Bolojan va fi înlocuit de un politician pro-rus
14:27
Ce scrie presa din Rusia despre criza guvernamentală din România. Se ridică întrebarea dacă Bolojan va fi înlocuit de un politician pro-rus
Mediafax
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Cancan.ro
Cabral și Andreea AU DIVORȚAT? Cum s-au dat de gol
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Ar rezista România 48 de ore unui atac? General NATO: „Nu ar face față scenariului cel mai periculos care implică Rusia”
Mediafax
Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte
Click
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Digi24
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
Cancan.ro
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Promotor.ro
Mai este DACIA SPRING liderul electricelor în România?
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Descopera.ro
Cele mai vechi cântece din istoria omenirii
EXCLUSIV Liberalii se „bucură” pentru că Bolojan vine la partid cu ministrul Pîslaru de la REPER: „Ăsta-i progres? Vis”
15:48
Liberalii se „bucură” pentru că Bolojan vine la partid cu ministrul Pîslaru de la REPER: „Ăsta-i progres? Vis”
EXCLUSIV Grindeanu: Nu pot exista anticipate fără ca președintele să dizolve Parlamentul/Am văzut aseară că Nicușor Dan nu își dorește asta
15:44
Grindeanu: Nu pot exista anticipate fără ca președintele să dizolve Parlamentul/Am văzut aseară că Nicușor Dan nu își dorește asta
EXCLUSIV Sorin Grindeanu: „Ceea ce s-a întâmplat aseară, arată că Ilie Bolojan încearcă să-și ia pe persoană fizică PNL și USR”
15:29
Sorin Grindeanu: „Ceea ce s-a întâmplat aseară, arată că Ilie Bolojan încearcă să-și ia pe persoană fizică PNL și USR”
ANUNȚ Sezonul de schi se încheie mâine la Sinaia. „E chiar un record”
15:25
Sezonul de schi se încheie mâine la Sinaia. „E chiar un record”
REACȚIE Cristian Ghinea anunță că mai bine își taie o mână decât să îl voteze pe Predoiu premier
15:09
Cristian Ghinea anunță că mai bine își taie o mână decât să îl voteze pe Predoiu premier
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu: Exclus să devenim un guvern de sacrificiu. Exclus să facem parte dintr-un guvern minoritar/Nu am zis că AUR este antioccidental/Nu exclud anticipatele/Ilie Bolojan blochează în acest moment absolut tot
15:07
Sorin Grindeanu: Exclus să devenim un guvern de sacrificiu. Exclus să facem parte dintr-un guvern minoritar/Nu am zis că AUR este antioccidental/Nu exclud anticipatele/Ilie Bolojan blochează în acest moment absolut tot

Cele mai noi

Trimite acest link pe