28 dec. 2025, 20:07, Actualitate
Povestea dramatică a unui bărbat care a crezut că are o simplă răceală, dar boala de care suferea era mult mai gravă
Kieran Shingler (FOTO - Facebook/Kieran’s Krew)

Kieran Shingler, un tânăr britanic de 26 de ani, a avut parte de un sfârșit tragic după ce a fost diagnosticat cu o boală cumplită, pe care inițial a confundat-o cu o simplă răceală sau chiar cu o gripă.

Drama sa a început în anul 2022, când a început să aibă dureri de cap, dureri în gât și nas care curgea. A făcut și un test Covid, dar rezultatul a ieșit negativ.

Pe măsură ce simptomele persistau și Kieran și-a pierdut complet pofta de mâncare, partenera sa de viață, Abbie Henstock, l-a convins să meargă la spital.

Inițial, mdicii au suspectat o meningită, dar tomografia computerizată a dezvăluit un lucru șocant: bărbatul avea o masă tumorală pe creier, scrie mirror.co.uk.

Tânărul pacient, care era șofer de camion, a fost transferat de urgență la Spitalul Walton Centre din Liverpool, unde a suferit patru proceduri, inclusiv o biopsie.

Iar diagnosticul final a fost devastator: astrocitom de gradul trei, o tumoră cerebrală canceroasă și agresivă. A urmat imedia tratamente cu radioterapie și chimioterapie, care au dus la o micșorare a tumorii.

Kieran Shingler (FOTO – Facebook/Kieran’s Krew)

Dar, în vara următoare, investigațiile au arătat că tumora începuse să crească din nou. Și, deși a fost trimis din nou la tratament, până la urmă Kieran a pierdut lupta cu boala cruntă, murind în luna decembrie a anului 2023, într-un centru de îngrijiri paliative din Warrington.

„Era un om blând, nu ar fi rănit niciodată pe cineva. Avea un umor sec, era glumeț, punea mereu pe șotii și era extrem de apropiat de familie și prieteni”, l-a descris partenera sa, Abbie.

În decembrie 2022, medicii i-au spus că mai are 12 luni de trăit, însă Kieran a depășit acest pronostic. El și Abbie au lansat o campanie de strângere de fonduri, „Kieran’s Krew”, care a adunat peste 27.000 de lire (aproximativ 31.000 de euro) pentru organizații caritabile, inclusiv pentru Brain Tumour Charity.

Abbie a spus că dorește să continue să strângă bani pentru cauze umanitare, inclusiv pentru centrul de îngrijiri paliative St. Rocco’s din Warrington, unde Kieran și-a petrecut ultimele zile.

„Am știut că se va întâmpla, dar nu știam când. Am fost norocoși să mai avem doi ani cu el. Poate că povestea lui va oferi speranță altora care trec prin același diagnostic”, a mai spus Abbie.

