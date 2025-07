POVESTEA femeii care a născut patru copii în aceeași zi, dar în ani diferiți. „E ca și cum aș avea Crăciunul de două ori pe an”

Nauzhae Drake, o femeie din California, SUA, a născut al patrulea copil, pe 7 iulie, adică în aceeași zi cu ceilalți trei frați ai lui mai mari, dar în ani diferiți.

Anul acesta, a născut un băiețel, pe nume Kailowa, după cum a confirmat pentru revista People, citată de Adevărul. Ea mai are trei copii: Kewan, născut în 2019, Na’Zaiyla, născută în 2021, și Khalan, născut în 2022 — toți la aceeași dată, pe 7 iulie.

„După ce am primit al patrulea copil, am fost complet uimită de faptul că am patru copii născuți în aceeași zi. Eram tristă pentru că am ratat încă o petrecere de ziua de naștere a unuia dintre copiii mei, (și) aceasta ar fi a treia pe care o ratez din cauza travaliului, dar le-am promis că (le voi) compensa! Încă mi se pare ireal că toți au aceeași zi de naștere, așa că e ca și cum aș avea Crăciunul de două ori pe an”, a povestit ea pentru revista citată.