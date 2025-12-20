Prima pagină » Sport » Mihăilă e SIGUR pe el înainte de meciul cu Turcia! „Suporterii trebuie să aibă încredere în noi”

20 dec. 2025, 14:27, Sport
Valentin Mihăilă este fotbalistul pe care se bazează Mircea Lucescu în decisivul meci cu Turcia din 26 martie 2026.

Venit în această vară în nord-estul Anatoliei, la formaţia din Caykur Rizespor, Vali recunoaşte că sezonul 2025 a fost unul extrem de dificil, marcat de accidentări şi de rezultate sub aşteptări inclusiv la prima reprezentativă.

Mihăilă e sigur pe el înainte de meciul cu Turcia! Suporterii trebuie să aibă încredere în noi

„2025 nu a fost un an bun pentru mine. Am avut multe accidentări din nou, nici rezultatele la echipa naţională nu au fost cele la care speram cu toţii. Îmi doresc să treacă acest an cât mai repede, abia aştept să vină 2026!

Au fost multe necazuri, dar cel mai mult m-au afectat meciurile de la echipa naţională. Am fost şi meciuri mai bune, la Parma, chiar şi la Echipa Naţională, dar şi la Rize, dar am înscris prea puţin”, a spus atacantul român.

„Avem atuurile noastre, avem jucători puternice, jucători tehnici, rapizi, capabili de pase decisive. Fiecare dintre noi trebuie să pună în joc cea mai bună calitate a lui şi cu siguranţă putem face un meci foarte bun”, a mai spus Mihăilă.

„Turcia e o naţională puternică, o respectăm”

„Am spus-o şi o voi spune mereu. Suporterii trebuie să aibă încredere în noi, despre asta este totul. Nu suntem o ţară mică, dar nici foarte mare. Dacă jumătate vorbeşte urât despre noi, iar cealaltă jumătate ne susţine, noi vom lua partea bună pentru că avem nevoie de încredere şi de sprijin.

Sper ca şi la Istanbul, cei 2000 sau câţi vor fi în tribune, dar şi cei din faţa televizorului, să fie alături de noi, să creadă, să ne susţină pentru că toţi vrem să ne calificăm la Campionatul Mondial şi să ne bucurăm împreună.

Turcia e o naţională puternică, o respectăm, dar nu e Brazilia, Anglia sau Franţa. O putem învinge!”, a încheiat fotbalistul nostru.

