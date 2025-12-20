Ce poți să împarți înainte de Crăciun pentru liniște și sănătate în familie. Ce simbolizează mărul oferit de pomană

Crăciunul nu reprezintă doar o sărbătoare a bucuriei și a mesei bogate, ci și un moment profund de curățare sufletească. Tradiția la români spune că pomana oferită înainte de Crăciun aduce sănătate, pace în familie, dar și o liniște care se simte tot anul. Gestul acesta făcut cu o inimă curată are o putere aparte în perioada sfântă.

De ce este importantă pomana înainte de Crăciun

În credința populară, zilele dinaintea Crăciunului sunt considerate încărcate energetic. Este o perioadă de încheiere a unui ciclu și de pregătire pentru noul an ce vine. Pomana nu este un simplu obicei, ci un act de iubire față de aproape, prin care se aduce un echilibru în suflet și în casă. Se spune că ce dăruiești în aceste zile se va întoarce însutit sub formă de sănătate, pace și protecție divină.

Pentru sănătate, tradiția recomandă alimente simple, curate, pregătite cu gând bun. Nu contează cantitatea, ci intenția.

Colacii sau pâinea sunt considerate simboluri ale vieții și ale trupului. Oferite de pomana, ele aduc sănătate celor din casă și protecție pentru anul ce vine. Fructele, mai ales merele și nucile, sunt asociate cu vitalitatea și puterea trupului. Un măr oferit de pomană este văzut ca un dar pentru sănătatea copiilor și a celor vârstnici.

Mâncarea de post, cum ar fi fasolea, orezul sau sarmalele de post, este foarte potrivită înainte de Crăciun. Se spune că pomana de post curăță nu doar trupul, ci și sufletul, îndepărtează bolile și supărările.

Rolul lumânării în pomana de Crăciun

O lumânare aprinsă și oferită alături de pomană are o semnificație profundă. Lumina ei simbolizează călăuzirea și liniștea. În tradiția populară, lumânarea aduce pace în familie și alungă certurile, invidia și gândurile rele. Mulți spun că, dacă dai de pomană cu lumânare aprinsă înainte de Crăciun, casa ta va fi ferită de necazuri tot anul.

Pentru liniște în familie, se recomandă să dai de pomană ceva dulce. Cozonacul, turta dulce sau biscuiții de casă sunt asociați cu bucuria și înțelegerea. Dulcele oferit înainte de Crăciun este considerat un simbol al vorbelor bune și al împăcării.

Recomandările autorului: