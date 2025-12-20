„Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție. Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență”, a anunțat președintele Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

„Accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții”

Președintele Dan anunță că luni va avea mai multe runde de consultări la Palatul Cotroceni cu o parte din magistrații revoltați de problemele din Justiție, după ce aceștia i-au sesizat o serie de probleme din sistem.

„Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuții: atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail.

Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții”, scrie Nicușor Dan.

Mâine, Nicușor Dan publică sinteza nemulțumirilor, fără dezvăluirea expeditorilor

Totuși, președintele Dan susține că la final va face o conferință de presă iar mâine va publica o sinteză a nemulțumirilor primite:

„Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferințe de presă.

În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”

