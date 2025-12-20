Tatăl guvernează, băiatul încasează. Cum și-a crescut Eric Trump 10 ori averea de când Donald Trump s-a întors la Casa Albă

Eric Trump, fiul mijlociu al președintelui SUA, a înregistrat în ultimii ani o creștere surprinzătoare a averii personale. Averea lui a crescut de aproape 10 ori de când Donald Trump s-a întors la conducerea țării. Astfel, a atins suma imensă de aproximativ 400 de milioane de dolari, potrivit Forbes.

De unde vine averea lui Eric Trump

Cea mai mare parte a averii sale provine din American Bitcoin, o companie specializată în minerit și deținere de criptomonede. La finalul lunii septembrie, firma deținea 3.418 Bitcoin, evaluate la aproximativ 320 de milioane de dolari la prețurile actuale. Capitalizarea companiei a depășit între timp 2 miliarde de dolari, ceea ce face ca acțiunile de 7,3% ale lui Eric Trump să valoreze aproximativ 160 de milioane de dolari.

Pe lângă American Bitcoin, Eric Trump deține acțiuni importante în World Liberty Financial, un proiect lansat de Donald Trump împreună cu fiii săi Eric, Donald Trump Jr. și Barron, chiar înainte de alegerile de anul trecut. Potrivit estimărilor Forbes, această investiție i-a adus lui Eric aproximativ 135 de milioane de dolari, în bani numerar și active digitale. Împreună cu alte investiții recente, cele două proiecte din zona cripto i-au crescut averea de zece ori față de nivelul dinaintea revenirii tatălui său la Casa Albă.

American Bitcoin a luat naștere dintr-un proiect anterior, American Data Centers, lansat de Eric și fratele său mai mare la începutul anului. La scurt timp, compania s-a unit cu Hut 8, un operator de minerit Bitcoin, iar ulterior a fuzionat cu Gryphon, o firmă listată public la bursă. Noua entitate a intrat pe bursă la începutul lunii septembrie sub simbolul ABTC. Acțiunile au avut inițial o creștere rapidă, dar au înregistrat ulterior scăderi semnificative.

Ce face Eric Trump în organizația tatălui său

Eric ocupă funcția de vicepreședinte executiv al Trump Organization și supraveghează „toate aspectele legate de gestionarea și funcționarea imperiului imobiliar global”, potrivit biografiei sale de la companie.

„Cu sediul în Jupiter, Florida, el este profund implicat în succesul și creșterea Trump Organization – de la cele mai elegante proprietăți rezidențiale, la hoteluri de lux, terenuri de golf emblematice, birouri și spații comerciale magnifice, până la crame, locuri de divertisment și firme de brokeraj. Eric conduce activ creșterea rapidă a Trump Golf, ducând portofoliul de la trei proprietăți în 2006, la nouăsprezece în prezent”, se arată în biografie.

Odată cu revenirea lui Donald Trump în prim-planul politicii americane, interesul pentru colaborări cu Trump Organization a crescut din nou. Eric Trump a obținut venituri din contracte de licențiere în Orientul Mijlociu și Asia, iar valoarea acțiunilor sale în afacerile familiei este estimată la aproximativ 34 de milioane de dolari.

Astfel, în doar câțiva ani, Eric Trump a reușit să își transforme profilul de afacerist tradițional într-unul mult mai diversificat, cu un mix între imobiliare, brandul familiei și investițiile în activele digitale. Creșterea sa rapidă în domeniul cripto îl plasează printre cele mai vizibile figuri care profită de noile tendințe financiare.

