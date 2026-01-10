Prima pagină » Magazin » Cât mai costă o vacă în România. Este mai scumpă decât un Logan second hand sau decât un iPhone

10 ian. 2026, 13:07, Magazin
În plină criză economică, achiziția unei vaci se poate dovedi o investiție inspirată. Spre deosebire de un autoturism second hand, care implică multe cheltuieli periodice pentru confortul personal, animalul domestic își poate amortiza prețul pe termen mediu și lung. Dar cât a ajuns să coste o vacă? Iată cele mai recențe cotații de preț pe site-urile de profil, unele foarte piperate. 

Site-ul OLX propune mai multe oferte, pentru toate buzunarele, dar în general costul de achiziție este unul relativ mare, depășind 1500 – 2.000 de euro.

O vacă poate ajunge să coste chiar și 12.000 lei

Cea mai tentantă propunere este o bovină pentru care se solicită 12.000 lei (preț fix – nenegociabil), despre care anunțul specifică faptul că este o vacă cu lapte, deci pe termen lung se poate recupera serios din investiția inițială.

Detalii tehnice

  • Este la a 3 fătare
  • Montată în 2 luni
  • Are în jur de 18-23 litri la zii
  • Este foarte cuminte, se scrie în anunț.

O altă ofertă ceva mai accesibilă, dar tor piperată este o vacă din rasa Aberdeen Angus, pentru care proprietarul solicită 10.000 lei sau acceptă un schimb contra a 3 viței/tăurași. De notat că această rasă oferă un rasol renumit de vită.

Detalii tehnice

  • Vârsta 3 ani
  • Greutate circa 780 kg
  • Preț 10.000 lei sau schimb cu 3 viței/tăurași.
  • Se vinde doar în viu.

Alt anunț se referă la o junincă gestantă „frumoasă”, pentru care se solicită 7.500 lei (preț negociabil).

Faimoasa Bălțată românească poate fi cumpărată cu 7.500 lei

Faimoasa Bălțată românească este scoasă la vânzare la același preț, 7.500 lei, unul negociabil. Rasa de vaci Bălțată Românească, denumită și Bălțată de Banat sau Bălțată de Sibiu, este o rasă autohtonă cu o istorie îndelungată în agricultura românească. Este cunoscută pentru productivitatea sa, furnizând lapte și carne.

Pentru fermierii amatorii de viței, de notat că unul înțărcat poate fi achiziționat cu 3.200 lei.

Spre comparație, pe site-urile de profil, un autoturism Logan DIESEL poate fi achiziționat chiar și cu 1.000 de euro.

Logan second hand

Reguli noi pentru vânzarea unei mașini la mâna a doua în România

  • De la 1 decembrie 2024, șoferii care doresc să vândă un autoturism second-hand în România sunt obligați să obțină certificatul RAR AutoPass.
  • Documentul emis de Registrul Auto Român (RAR) conține date legate de inspecțiile tehnice periodice ale mașinii și, dacă a fost cazul, date privind reparațiile care s-au efectuat în atelierele autorizate.
  • RAR Auto-Pass este un certificat conceput pentru a oferi mai multă transparență în tranzacțiile auto, deoarece furnizează posibilului cumpărător date relevante despre starea autoturismului dorit. Practic, odată emis de Registrul Auto Român, certificatul arată istoricul de utilizare al unui vehicul.
  • Documentul RAR poate fi eliberat atât vânzătorului, cât si cumpărătorului, după ce sunt introduse în aplicația digitală câteva date despre mașină. Pentru verificare, este nevoie de numărul de identificare al vehiculului.

Ce conține certificatul RAR AutoPass

Documentul care reprezinta garanția RAR, autoritate tehnica a statului, conține date autorizate importante despre istoricul vehiculului precum:

  • succesiune de citiri ale odometrului furnizate de stațiile ITP unde s-a prezentat mașina sau de reprezentantele RAR;
  • date privind intervenții minore asupra vehiculului în ateliere autorizate (reparații ușoare);
  • date cu privire la reparații în ateliere autorizate, cauzate de accidente grave, care au afecatat sistemele de direcție, frânare sau de rezistență a vehiculului; date legate de inspecțiile tehnice periodice.

Un fermier care are doar zece animale a găsit rețeta de succes în AFACERI. Produsele sale sunt căutate de mulți

AFACEREA din fonduri europene cu care un arădean a dat „lovitura” în străinătate: „Am știut că este cerere în Italia”. Costă 10 euro un kilogram

