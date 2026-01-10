În plină criză economică, achiziția unei vaci se poate dovedi o investiție inspirată. Spre deosebire de un autoturism second hand, care implică multe cheltuieli periodice pentru confortul personal, animalul domestic își poate amortiza prețul pe termen mediu și lung. Dar cât a ajuns să coste o vacă? Iată cele mai recențe cotații de preț pe site-urile de profil, unele foarte piperate.
Site-ul OLX propune mai multe oferte, pentru toate buzunarele, dar în general costul de achiziție este unul relativ mare, depășind 1500 – 2.000 de euro.
Cea mai tentantă propunere este o bovină pentru care se solicită 12.000 lei (preț fix – nenegociabil), despre care anunțul specifică faptul că este o vacă cu lapte, deci pe termen lung se poate recupera serios din investiția inițială.
Detalii „tehnice”:
O altă ofertă ceva mai accesibilă, dar tor piperată este o vacă din rasa Aberdeen Angus, pentru care proprietarul solicită 10.000 lei sau acceptă un schimb contra a 3 viței/tăurași. De notat că această rasă oferă un rasol renumit de vită.
Detalii „tehnice”:
Alt anunț se referă la o junincă gestantă „frumoasă”, pentru care se solicită 7.500 lei (preț negociabil).
Faimoasa Bălțată românească este scoasă la vânzare la același preț, 7.500 lei, unul negociabil. Rasa de vaci Bălțată Românească, denumită și Bălțată de Banat sau Bălțată de Sibiu, este o rasă autohtonă cu o istorie îndelungată în agricultura românească. Este cunoscută pentru productivitatea sa, furnizând lapte și carne.
Pentru fermierii amatorii de viței, de notat că unul înțărcat poate fi achiziționat cu 3.200 lei.
Spre comparație, pe site-urile de profil, un autoturism Logan DIESEL poate fi achiziționat chiar și cu 1.000 de euro.
