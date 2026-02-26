România trece printr-o perioadă tot mai tensionată. După valul de măsuri de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, mai multe categorii profesionale au ieșit în stradă să-și strige nemulțumirile. Contactați în exclusivitate de Gândul cu privire la acest aspect, mai mulți lideri sindicali dau de înțeles un singur lucru: protestele nu s-au încheiat.

Profesorii, studenții, polițiștii și militarii au fost actorii principali din ultimele săptămâni. Aceștia au ieșit în stradă și au cerut atât demisia premierului, cât și a președintelui. Nemulțumirile lor legate de măsurile de austeritate impuse de Bolojan au răsunat timp de ore întregi în fața Guvernului și a Palatului Cotroceni. Cu toate acestea însă, soluțiile întârzie să apară, iar tensiunile cresc tot mai mult.

Pentru a afla mai multe despre intențiile viitoare, Gândul a contactat în exclusivitate mai mulți lideri sindicali pentru a-i întreba dacă mai urmează și alte proteste. Mesajul transmis a fost clar: dacă autoritățile nu revin asupra unor decizii, vor urma și alte acțiuni.

Profesorii: „Așteptăm reacția președintelui”

Pe 4 februarie, peste 2.000 de profesori au protestat în fața Guvernului. Pe 25 februarie, sindicaliștii din Educație au mers la Palatul Cotroceni, unde l-au acuzat pe președintele Nicușor Dan că nu a mediat conflictul cu Guvernul. Șeful statului promisese la începutul anului școlar, că va avea o întâlnire cu liderii sindicatelor pentru a facilita dialogul cu Executivul. Această întâlnire însă, nu a mai avut loc.

Ulterior, aceștia i-au transmis o scrisoare oficială președintelui Nicușor Dan, prin care și-au exprimat îngrijorarea față de măsurile de austeritate adoptate de Bolojan. Nemulțumirile lor țin de creșterea normei didactice, mărirea numărului de elevi la clasă, reducerea plății cu ora și scăderea drepturilor salariale.

Contactat în exclusivitate de Gândul, Marius Nistor, liderul Federației „Spiru Haret”, a spus că urmează o decizie privind noi proteste, iar aceasta va fi luată în funcție de reacția lui Nicușor Dan.

„Vom comunica cât de curând ce se va întâmpla. Așteptăm să vedem reacția președintelui.”

Cu alte cuvinte, dacă nu apar soluții, profesorii sunt gata să revină în stradă.

Polițiștii: „Normal că vor mai fi proteste”

Pe 24 februarie, polițiștii și militarii au protestat în Piața Victoriei față de modificările pregătite la legea pensiilor militare și față de creșterea vârstei de pensionare. Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual din MAI a cerut eliminarea articolului din reforma administrației care obligă Ministerul Apărării și Ministerul de Interne să vină cu propuneri de modificare a legii pensiilor.

Contactat de Gândul, Robert Dorobanțu, liderul ProLex, a avertizat că vor urma și alte proteste dacă se va propune o nouă modificare a legii pensiilor:

„Normal că vor mai fi proteste. Dacă se va propune o nouă modificare a legii pensiilor, vor ieși în stradă să-și strige nemulțumirile. Nu înțelegem unde mai vor să umble și de ce. Și ce legătură avem noi cu economia la bugetul de stat, pe care o tot arată ca motivare. Au 30 de zile la dispoziție pentru ca cele două ministere (MAI și MApN) să vină cu un set de propuneri pentru un viitor proiect de modificare a legii pensiilor. Când vedem proiectul, atunci vom ști ce au de gând.”

Sănătatea: „Există intenția”

Nici în sistemul sanitar lucrurile nu sunt mai liniștite. Eva Ungureanu, lider sindical Sanitas Târgu Neamț, parte a Federației Sanitas din România, a transmis pentru Gândul că sindicatele sunt în pregătiri. Chiar dacă au obținut exceptarea de la reducerea salarială de 10%, tensiunile rămân.

„Acum suntem în discuții, am obținut exceptarea de la reducerea cu 10% salarială, mai sunt altele. Noi suntem în pregătiri, dar suntem în discuții. Există intenția, dar nu am hotărât încă declanșarea. Vedem cum decurg lucrurile.”

Așadar, pe fondul austerității, sindicatele trag un semnal de alarmă. Dacă Guvernul nu e deschis la negocieri reale și nu revine asupra unor măsuri, protestele vor continua. Temperatura socială crește pe măsură ce măsurile economice se simt în buzunarele angajaților. În acest context, primăvara care vine s-ar putea transforma într-un sezon oficial al protestelor în România.

