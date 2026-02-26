Prima oprire: PNRR și banii pe care îi aşteptăm

Primul subiect major de discuție va fi Planul Național de Redresare și Reziliență. România este încă în așteptarea unor tranșe importante de bani în special pe jalonul pensiilor speciale, blocate până când Bruxelles-ul va fi convins că reformele asumate sunt implementate conform acordului. Guvernul spune că banii europeni sunt esențiali pentru creșterea economică și pentru proiectele din educație, sănătate sau infrastructură.

Președintele României, Nicușor Dan, a spus înainte de plecarea premierului că avem nevoie de acești bani europeni.

„România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide”, spune șeful statului.

Premierul Bolojan a spus marți că se va discuta și despre cadrul de finanțare multianual.

”De asemenea, avem câteva aspecte care țin de cadrul de finanțare multianual pentru anii următori și de absorbția fondurilor din PNRR, unde în prezent suntem în discuții avansate pe aspecte care țin de jaloane și de trageri, în așa fel încât până la sfârșitul lunii august să putem absorbi fondurile europene care sunt dedicate României”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Al doilea pas: EastInvest

O parte importantă a vizitei nu va fi doar discuția bilaterală cu von der Leyen de la Comisia Europeană, ci și participarea lui Bolojan la un eveniment european de anvergură. Lansarea oficială a mecanismului EastInvest. Acest instrument reunește instituții europene și bancare și oferă, potrivit oficialilor, peste 20 de miliarde de euro pentru investiții în regiunile de frontieră estice ale UE. România intenționează să facă parte din această platformă prin Banca de Investiții și Dezvoltare.

”La Bruxelles avem ca elemente de bază de discuție, în întâlnirile care sunt programate, aspecte care țin de programul pe care Uniunea Europeană l-a dezvoltat pentru țările care sunt la granița de est a Uniunii. Deci începe acest program, care înseamnă facilități suplimentare pentru regiunile țării noastre care sunt la granița cu Ucraina sau pentru cei din zona Mării Negre”, a declarat Bolojan marți.

Ultimul capitol: viitorul buget european

Pe lângă banii din PNRR și noua facilitate de investiții, premierul va ridica tema bugetului UE pentru perioada de după 2028. Aici se negociază politica de coeziune, sprijinul pentru agricultură și alte fonduri de dezvoltare. România susține că are nevoie de un cadru financiar predictibil și consistent, astfel încât proiectele mari să poată fi planificate și implementate.

Ce urmează după întâlniri

După întâlnirea de joi cu Ursula von der Leyen, Bolojan va avea discuții și cu alți comisari europeni, inclusiv cu vicepreședintele executiv responsabil de locuri de muncă și pregătire profesională. Va fi o zi plină: negocieri, semnături și declarații care ar putea influența modul în care România va accesa fonduri europene în anii următori.

