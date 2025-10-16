Povestea românului aflat în Italia de 25 de ani, care a ajuns să trăiască sub un pod. „Nu mai am încredere în nimeni”

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, originar din România, dar stabilit în Italia de când era un adolescent, și-a improvizat de circa doi ani o „locuință” sub podul „all’Indiano”, în zona Peretola din Florența (Firenze).

Adăpostul este mascat între cutii de carton, cărucioare de supermarket, munți de haine, sticle goale și o saltea veche. De asemenea, o folie de plastic îi ține loc de ușă, podul îi este acoperiș, iar un cablu lung printer deșeuri îi conferă un minim de curent electric. În colț, se află un arzător de camping și câteva oale, iar într-o cușcă, o găină.

Bărbatul a povestit că viața sa a fost marcată de muncă ocazională și încercări eșuate de angajare, în special după ce i-au expirat documentele.

„Trăiesc aici de doi ani, dar sunt în Italia de douăzeci și cinci. Am 38 de ani și familia mea este în România. La început, mama venea din când în când în vacanță, apoi nu a mai venit”, a povestit el. „Înainte lucram, apoi mi-au expirat documentele și n-am mai reușit să găsesc un loc de nuncă. Nu mai am încredere în nimeni, de aceea trăiesc singur.”

Dar reprezentanții comunității locale avertizează asupra riscului:

„Acolo sunt cel puțin trei sau patru persoane”, explică Simone Scavullo, președintele „Comitato Cittadini per Firenze”. „Înainte dormea mai în față, tot sub podul all’Indiano, dar un incendiu l-a obligat să se mute. În interior au și câteva butelii de gaz, este un risc. Dacă explodează, se poate întâmpla o catastrofă. În plus, aici dedesubt, noaptea se întâmplă de toate: trafic, droguri și prostituție.”

Bărbatul a confirmat climatul tulbure al nopților, însă a spus că nu vrea să plece din cartier, unde se simte sprijinit.

„Aici e liniște, doar noaptea vin unele persoane să se drogheze și altele din prostituție. Eu nu vreau să plec, în cartier am mulți oameni care mă ajută: unii îmi dau mâncare, alții apă, iar alții trec din când în când să mă întrebe dacă e totul bine. În zonă sunt cunoscut. Am ajuns deja în ziare și a doua zi m-au îndepărtat de la casa mea.”

