Tragedie în Italia. O badantă româncă și bătrânul asistat au fost găsiți morți în casă

O badantă româncă și bătrânul de care avea grijă, în vârstă de 98 de ani, au fost găsiți morți într-o locuință din localitatea San Pietro Vernotico, în provincia italiană Brindisi. Potrivit datelor, cele două decese ar fi survenit în urma unui incendiu produs de la o pătură electrică. Cea care a alertat nereguli a fost chiar fiica bărbatului, spunându-le că nimeni nu mai răspunea la telefon.

Apelul a venit în cursul serii de sâmbătă, 11 octombrie 2025. Fiica bătrânului de 98 de ani a apelat la autorități, după ce a sesizat că nici tatăl și nici badanta româncă de 44 de ani nu răspund la telefon. Pompierii și carabinierii ajunși la locuința din San Pietro Vernotico au constatat că ambele persoane sunt decedate.

Ar fi murit intoxicați cu fum

Pantaleo Cannoletta și badanta româncă Florentina Trandafir au fost găsiți fără suflare, în camere diferite, în urma unui incendiu. În dormitorul în care se afla bărbatul de 98 de ani patul era parțial ars, incendiul pornind de la o pătură electrică. Incendiul ar fi avut loc cu mai multe ore înainte ca autoritățile să ajungă la locuință.

Decesele celor doi ar fi fost provocate de fum. Informațiile arată că atât bătrânul asistat, cât și badanta s-au trezit și ar fi încercat să se salveze, însă nu au mai reușit din cauza vaporilor toxici. În acest caz a fost deschis un dosar pentru a afla cauzele exacte ale deceselor, notează Rotalianul.com.

Conform sursei citate, trupul neînsuflețit al româncei va fi repatriat, iar luni, 13 octombrie, bătrânul pe care ea îl îngrijea va fi înmormântat la Biserica San Giovanni Bosco din San Pietro Vernotico.

Cu doar câteva zile înainte de tragedie, sora badantei părăsise Italia.

Sursă foto: Envato (caracter ilustrativ)