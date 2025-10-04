Povestea tragică a Mariei Cojocaru, o badantă româncă din Italia care a murit în singurătate și a ajuns să fie îngropată din mila comunității

Maria Cojocaru, o badantă româncă de 65 de ani, care era stabilită în Italia, a murit în singurătate și a ajuns să fie îngropată din mila comunității. Femeia a fost condusă pe ultimul drum de mai mulți cetățeni italieni din provincia Caserta. A fost o mobilizare înduioșătoare pentru ca femeia să fie înmormântată creștinește, la Villa Literno. Povestea tragică o puteți afla mai jos.

Comunitatea din Villa Literno, provincia italiană Caserta din regiunea Campania, a fost învăluită de o durere fără margini, după ce Maria Cojocaru, o badantă româncă, s-a stins din viață. Românca în vârstă de 65 de ani a murit în singurătate. Decesul a survenit pe 23 ianuarie 2025, însă abia acum s-a aflat povestea tragică a femeii. De mulți ani, aceasta trăia în Italia, acolo unde muncea atât ca badantă, cât și drept babysitter.

Povestea tragică a Mariei Cojocaru, badanta româncă de 65 de ani

Cu dorința de a avea un trai mai bun, a părăsit România și și-a îndreptat pașii către Italia. Se stabilise în orașul Villa Literno, acolo unde comunitatea a primit-o cu brațele descise. Badanta româncă era cunoscută drept o fire blândă și respectuoasă, chiar discretă. La începutul acestui an, comunitatea din Villa Literno avea să primească o veste neagră. Badanta româncă murea fulgerător la vârsta de 65 de ani, în toiul iernii.

După decesul femeii, autoritățile italiene au pornit procedurile în vederea găsirii rudelor în România. La nouă luni de la tragedie, însă, nimeni nu s-a prezentat să preia trupul neînsuflețit al femeii.

Cu o mobilizare emoționantă și în semn de solidaritate, comunitatea din Villa Literno a strâns fonduri pentru funeraliile Mariei Cojocaru, încă de la începutul lunii aprilie 2025. Pentru ca femeia să fie înmormântată demn, preotul, primarul, carabinierii și localnicii au strâns bani, pentru a o conduce pe ultimul drum.

„Ceea ce ați făcut pentru această femeie, care poate părea neînsemnată în ochii oamenilor, l-ați făcut, de fapt, pentru Dumnezeu”, a subliniat preotul, arată Rotalianul.com.

Autorul recomandă:

Tragedie fără margini în Arad. Iulia, o tânără de 20 de ani, a murit în urma accidentului de la Șimand. Sora ei a decedat în urmă cu 10 zile

Cum a salvat o badantă viața unei bătrâne din Italia. Dormitorul acesteia a fost invadat de mii de viespi

Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede

Sursă foto: Shutterstock / Rotalianul