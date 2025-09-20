Prima pagină » Actualitate » Tragedie fără margini în Arad. Iulia, o tânără de 20 de ani, a murit în urma accidentului de la Șimand. Sora ei a decedat în urmă cu 10 zile

Tragedie fără margini în Arad. Iulia, o tânără de 20 de ani, a murit în urma accidentului de la Șimand. Sora ei a decedat în urmă cu 10 zile

20 sept. 2025, 17:03, Actualitate
Diana și Iulia, cele 2 surori care au murit în urma accidentului din județul Arad

Iulia, o tânără de 20 de ani, a murit în urma accidentului de la Șimand care a avut loc la data de 5 septembrie 2025. Sora ei, Diana, în vârstă de 19 ani, s-a stins din viață în urmă cu 10 zile.

În data de 5 septembrie 2025, un accident cumplit avea să aibă loc în dreptul comunei Șimand din județul Arad. Un accident rutier teribil între un autoturism, o furgonetă și o dubiță avea să curme trei vieți. Șoferul microbuzului a murit pe loc, în urma incidentului. Cele două surori, Iulia și Diana, au fost transportate la spital, atunci.

Accidentul a avut loc pe Drumul Național 79, între Șimand și intersecția cu drumul Sântana-Curtici.

Surorile Iulia și Diana au murit în accidentul de la Șimand, la 10 zile distanță

Diana, tânăra de 19 ani, fusese preluată cu elicopterul SMURD de la Jibou și transportată la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea. Tot atunci, sora ei, Iulia, în vârstă de 20 de ani, a fost preluată de elicopterul SMURD Arad și transportată la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Surorile se aflau în stare critică.

La câteva zile distanță de la accident, pe 8 septembrie 2025, Diana s-a stins din viață la spital. Iulia, sora ei în vârstă de 20 de ani, a murit vineri, 19 septembrie 2025, în jurul orei 19:00, arată Glasul Aradului.

Doliu în comunitatea din Șepreuș

Acum, familia se pregătește să o conducă pe ultimul drum. Iulia (20 de ani) era învățătoare la Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” din municipiu. Diana urma să împlinească vârsta de 20 de ani pe 20 septembrie 2025. Cu două săptămâni înainte de accident, tânăra se căsătorise.

