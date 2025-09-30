Prima pagină » Știri externe » Cum a salvat o badantă viața unei bătrâne din Italia. Dormitorul acesteia a fost invadat de mii de viespi

Cum a salvat o badantă viața unei bătrâne din Italia. Dormitorul acesteia a fost invadat de mii de viespi

30 sept. 2025, 16:30, Știri externe
Cum a salvat o badantă viața unei bătrâne din Italia. Dormitorul acesteia a fost invadat de mii de viespi

O femeie în vârstă de 95 de ani din Roma a trecut printr-un moment de coșmar după ce dormitorul ei a fost invadat de mii de viespi.

Viața ei a fost salvată de îngrijitoarea care locuiește în casa bătrânei și care a reușit să o scoată la timp din dormitor.

Bătrână din Italia salvată de badanta ei

Incidentul a avut loc pe strada ’Ampezzo, în cartierul Camilluccia, unde pensionara, pe nume Giulia, a fost atacată în repetate rânduri de insecte.

„Doamna Giulia a arătat o tărie incredibilă pentru că înțepăturile de viespile Vespula germanica sunt foarte dureroase și, pe parcursul nopții, a fost înțepată de mai multe viespi”, a declarat Andrea Lunerti, expertul chemat să intervină, relatează roitalianul.ro.

Viespile au fost observate anterior, bărbatul care curăță apartamentul a încercat să astupe orificiul din care ieșeau insectele și unde aveau cuibul și l-a zidit. Măsura a fost însă în zadar și a declanșat un efect la care nimeni nu se aștepta.

Invazie în mijlocul nopții

În cursul nopții, dormitorul bătrânei a fost complet invadat. „Viespile, găsind închis orificiul prin care ieșeau din cuib, au descoperit o a doua ieșire: o grilă de aerisire care, la rândul ei, fusese închisă cu folie adezivă”, a explicat Lunerti.

Acea improvizație nu a rezistat. „Pe parcursul nopții, mii de insecte au pătruns în camera doamnei Giulia și au înțepat-o în repetate rânduri pe brațe și picioare”, a spus expertul.

Situația ar fi putut avea un deznodământ tragic, dat fiind numărul mare de înțepături care pot fi mortale pentru o persoană în vârstă.

„A fost salvată de îngrijitoarea care locuiește cu ea, aceasta a avut prezența de spirit, în timpul nopții, să o scoată din dormitor și să o ducă într-un spațiu unde viespile nu ajunseseră”, a relatat Lunerti.

Intervenția specialistului a dus la eliminarea definitivă a cuibului.

Mediafax
